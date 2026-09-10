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Haliliye'de kırsal yollar için kendi asfaltını üreten adım

Haliliye Belediyesi, kendi Soğuk Asfalt Şantiyesi ve Emülsiyon Tesisiyle Dağeteği dahil kırsal yolları daha hızlı ve kalıcı olarak yeniliyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 16:33

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EDİTÖR: Aslı Han

Haliliye'de kırsal yollar için kendi asfaltını üreten adım

Haliliye Belediyesi'nin yol çalışmaları

Haliliye Belediyesi, ilçede ulaşım konforunu artırmak ve yol ihtiyacını karşılamak amacıyla yürüttüğü asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, özellikle Dağeteği Mahallesinde aralıksız sathi kaplama uygulamaları yapıyor ve bölgedeki yolların standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

Yeni üretim altyapısı ve uygulama teknolojileri:

Belediyenin kırsal alanlardaki yolu yenileme çalışmalarında merkezi bir rol üstlenen Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Soğuk Asfalt Şantiyesi ile birlikte, ilçenin kendi asfaltını kendisinin üretmesi sağlanıyor. Asfalt Emülsiyon Üretim Tesisinde hazırlanan malzemeler, kombi cihazları ve belediye araçlarıyla bir araya getirilerek uygulanan sathi kaplama çalışmaları Dağeteği'ndeki yolları kaplıyor.

Amaçlar ve beklenen sonuçlar:

Yaklaşık 200 milyon lira tutarındaki yatırım kapsamında hizmete alınan tesislerle, Haliliye Belediyesi çalışmaların daha hızlı, koordineli ve kalıcı olmasını amaçlıyor. Çalışmalar tamamlandığında bölgedeki yolların daha konforlu ve güvenli hale gelmesi bekleniyor. Belediye ekipleri, ilçe genelindeki asfalt ve yol yenileme programını belirlenen takvim doğrultusunda yürütmeye devam ediyor.

DAĞETEĞİNDE ASFALTLA YENİLENİYOR

DAĞETEĞİNDE ASFALTLA YENİLENİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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