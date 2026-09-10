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Haleplibahçe caddesi yenileniyor: tarihi rotalara konforlu erişim hedefleniyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Eyyübiye'de Haleplibahçe Caddesi'nde sıcak asfalt serimine başladı; çalışmalar iki etapta, aralıksız sürüyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 16:34

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EDİTÖR: Aslı Han

Haleplibahçe caddesi yenileniyor: tarihi rotalara konforlu erişim hedefleniyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin tarihi ve turistik noktalarını birbirine bağlayan Haleplibahçe Caddesi'nde başlatılan yol yenileme çalışmaları, Eyyübiye ilçesindeki Balıklıgöl ile Tarihi Çarşılar hattında devam ediyor.

çalışmanın kapsamı ve etaplar:

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, zaman içerisinde deforme olan mevcut asfalt sökülerek zemin düzenleme işlemleri tamamlandı ve ardından sıcak asfalt serimine başlandı. Söz konusu yenileme, özellikle 2372. Sokak üzerinde yoğunlaşıyor ve ekipler güzergâhta aralıksız çalışıyor.

Asfaltlama çalışmaları, 2 etap halinde planlandı; ekipler her iki etapta da trafiğin güvenliğini sağlayacak düzenlemelerle ilerliyor.

ulaşım konforu ve turizme etkisi:

Proje tamamlandığında, bölgedeki ulaşımın daha güvenli, konforlu ve modern hale getirilmesi hedefleniyor. Yenileme çalışmasının, bölge sakinlerinin yanı sıra Balıklıgöl, Şanlıurfa Müzesi ve Tarihi Çarşıları ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ulaşım konforuna katkı sağlaması bekleniyor.

Belediye ekipleri, güzergâh üzerinde sürdürdükleri çalışmaları tamamlayarak kentin tarihi dokusuna uyumlu ve erişilebilir bir yol ağı oluşturmayı amaçlıyor.

HALEPLİBAHÇE CADDESİ’NDE ASFALT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

HALEPLİBAHÇE CADDESİ’NDE ASFALT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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