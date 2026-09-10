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Dülük’te sahada çözüm: Umut Yılmaz talepleri yerinde çözüyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Dülük Mahallesi'nde vatandaşların taleplerini yerinde dinledi, not aldı ve çözüm için ilgili birimlere talimat verdi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 16:36

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Dülük’te sahada çözüm: Umut Yılmaz talepleri yerinde çözüyor

Umut Yılmaz Dülük Mahallesi sakinleriyle buluştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Dülük Mahallesi'nde düzenlenen buluşmada vatandaşlarla bir araya gelerek mahalle sakinlerinin sorun, talep ve önerilerini dinledi. Yoğun katılımın olduğu toplantıda Yılmaz, iletilen taleplerin yerinde tespiti ve hızlı çözümü için ilgili birimlere talimat verdi.

mahalle buluşması ve talep değerlendirmesi:

Programda Yılmaz, vatandaşlarla tek tek ilgilenerek aktarılan ihtiyaçları not etti. Altyapı, temizlik ve ortak alan düzenlemeleri gibi gündeme getirilen konular, anında değerlendirilmek üzere ilgili müdürlüklere iletildi. Belediye yetkilileri, tespit edilen sorunların önceliklendirilerek kısa süre içinde çözülmesi konusunda çalışma başlatacağını belirtti.

Başkan Yılmaz'ın saha ziyareti, hem sorunları yerinde görme hem de mahalle sakinleriyle doğrudan iletişim kurma amacı taşıdı. Yılmaz, toplantıda gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade ederek vatandaşların önerilerinin planlama sürecine yansıtılacağını vurguladı.

dülük’ün kültürel ve turistik potansiyeli:

Yılmaz, Dülük Mahallesi'nin Şehitkamil ve Gaziantep için taşıdığı tarihi ve kültürel değere dikkat çekti. Dülük'ün geçmişten gelen izleriyle önemli bir potansiyel barındırdığını belirten Yılmaz, bölgenin korunması ve tanıtılması için ekiplerin yoğun çalışma yürüttüğünü söyledi. Başkan, 'Dülük, tarihi ve kültürel değerleriyle gerçek bir hazine' ifadesiyle bölgenin önemini özetledi ve turizme kazandırılmasının kent ekonomisine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Yetkililer, bölgedeki koruma, altyapı düzenlemeleri ve tanıtım çalışmaları tamamlandığında ziyaretçi sayısında artış beklediklerini; bu sürecin planlı ve korunarak yürütüleceğini kaydetti.

siyasi katılım ve rozet töreni:

Buluşma sırasında farklı partilerden istifa ederek AK Parti'ye katılan vatandaşlara rozetleri takdim edildi. Yılmaz, yeni üyeleri 'hoş geldiniz' diyerek karşıladı ve AK Parti ailesinin güçlenmesinin birlik-beraberlik açısından önemine vurgu yaptı. Başkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, 'Bizim derdimiz memleketimize hizmet etmek, hemşehrilerimizin gönlüne dokunmak' diye konuştu.

Program, vatandaşların sıkıntılarına çözüm odaklı yaklaşım ve bölgenin geleceğine dair planların paylaşılmasıyla son buldu. Belediye yetkilileri, Dülük'te tespit edilen öncelikli ihtiyaçlar için yakın zamanda somut adımlar atılacağını açıkladı.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ, DÜLÜK MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK...

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ, DÜLÜK MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK MAHALLE SAKİNLERİNİN SORUN, TALEP VE ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ. BÖLGENİN İHTİYAÇLARININ YERİNDE TESPİT EDİLMESİ AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN BULUŞMADA YILMAZ, İLETİLEN TALEPLERİN İLGİLİ BİRİMLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKLİ ÇALIŞMALARIN BAŞLATILMASI İÇİN ANINDA TALİMAT VERDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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