Sungurlu'da yıllardır el değmeyen eski sanayi sitesi sıcak asfaltla tanıştı

Sungurlu Belediyesi'nden altyapıda kapsamlı adım

Sungurlu Belediyesi, kent genelindeki ulaşım altyapısını iyileştirme hedefiyle başlattığı yol ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. İlçedeki uzun süredir kapsamlı yenileme görmemiş alanlardan biri olan Eski Sanayi Sitesi, kurulduğu günden bu yana ilk kez sıcak asfalt ile buluşturuldu. Eş zamanlı olarak Perşembe Pazarı'nda da zemin yenileme çalışmaları devam ediyor.

Çalışmanın kapsamı:

Belediye ekipleri, Eski Sanayi Sitesi'nde uygulanan sıcak asfalt serimiyle hem yollarda dayanıklılığı artırmayı hem de iş yeri erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Perşembe Pazarı'nda ise yıllardır el değmeyen yollar yeniden düzenlenerek hem esnafın hizmet koşulları hem de alışveriş yapan vatandaşların güvenliği ve konforu gözetiliyor. Çalışmalar planlı program doğrultusunda ilçenin farklı bölgelerinde devam edecek şekilde organize edildi.

Saha incelemesi ve esnafla iletişim:

Belediye Başkanı Muhsin Dere ve Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet Şirin, Perşembe Pazarı'ndaki asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi. Sahadaki teknik ekibin proje durumu hakkında bilgi alırken, pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri ve önerileri dinlediler. Başkan Dere, saha temasları üzerinden gelen geri bildirimleri çalışmaların yönlendirilmesinde önceliklendirdiklerini belirtti.

Yetkililer, yapılan işlerin hem kısa vadede günlük yaşamı kolaylaştıracağını hem de uzun vadede ilçenin yol standartlarını yükselteceğini vurguluyor. Belediye, belirlenen program çerçevesinde yol yapım, bakım ve asfalt çalışmalarına devam edeceğini açıklamış durumda.

Sonuç olarak, Eski Sanayi Sitesi'nin sıcak asfaltla buluşması ve Perşembe Pazarı yollarının yenilenmesi, Sungurlu'da altyapı hizmetlerinin ihtiyaçlar doğrultusunda adım adım hayata geçirildiğinin işareti olarak değerlendiriliyor.

ÇORUM’UN SUNGURLU İLÇESİNDE KENT GENELİNDEKİ ULAŞIM ALTYAPISINI İYİLEŞTİRMEK AMACIYLA BAŞLATILAN ÇALIŞMALAR ÇERÇEVESİNDE, ESKİ SANAYİ SİTESİ KURULDUĞU GÜNDEN BU YANA İLK KEZ SICAK ASFALTLA BULUŞURKEN, PERŞEMBE PAZARI'NDA DA ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.