Yatırım dalgası: BAE Almanya’ya 40 milyar euro ek yatırım yapacak

BAE’den Almanya’ya kapsamlı yatırım taahhüdü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz arasındaki Berlin görüşmesinin ardından yayımlanan ortak açıklamada, BAE’nin Almanya’ya 40 milyar euro tutarında ilave yatırım yapacağı bildirildi. Görüşme, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in daveti üzerine gerçekleşen iki günlük resmi ziyaret kapsamında yapıldı.

ekonomik iş birliğinin kapsamı:

Ortak açıklamada, yatırım paketinin sanayi, ileri teknoloji, yapay zeka, dijital altyapı ve enerji gibi alanları kapsadığı vurgulandı. İki ülke, artan küresel enerji dalgalanmaları döneminde yakın iş birliğinin stratejik önemini kabul ederek, enerji ve teknoloji alanlarında ortak geliştirme, yatırım ve Ar-Ge faaliyetlerini teşvik etme kararlılıklarını yineledi.

Ayrıca kamu ve özel sektör yatırımlarını koordine etmek için Almanya-BAE Yatırım Konseyi kurulmasına ilişkin ortak niyet beyanı imzalandı. Taraflar arasında imzalanan ticari belge paketi kapsamında, şirketler arasında toplam değeri 9,3 milyar euroyu aşan 29 ticari mutabakat zaptı ve sözleşme kayda geçti.

ticari anlaşmalar ve havacılık adımı:

İkili ilişkilerde bir başka somut adım olarak havacılık sektöründe anlaşma sağlandı. Anlaşma ile BAE havayolu şirketi Emirates, Berlin Brandenburg Havalimanı’nı Frankfurt, Münih, Düsseldorf ve Hamburg’un ardından beşinci Alman destinasyonu olarak kullanabilecek.

bölgesel güvenlik ve diplomasi vurgusu:

Merz ve Al Nahyan, ortak açıklamada Orta Doğu’daki barış, istikrar ve güvenlik için diplomasinin gerekliliğini vurguladı. İki lider, İran’ın Hürmüz Boğazı çevresinde ticari gemilere yönelik eylemlerini kınayarak İran’dan geçişleri engellememesini ve ticari gemilere yönelik her türlü eylem veya tehditten kaçınmasını talep etti.

Görüşmede ayrıca Gazze konusu ele alındı; taraflar, 4 Haziran 1967 sınırları temelinde ve uluslararası hukuka uygun bir iki devletli çözüm taahhüdünü teyit etti. İşgal altındaki Filistin topraklarının statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tek taraflı önlemler ve demografik değişikliklere yol açacak uygulamalar kesin bir dille reddedildi.

insani krizler ve bölgesel konular:

Merz ile Al Nahyan, Sudan’daki çatışmalarda sivillere ve insani yardım çalışanlarına yönelik saldırıları kınadı ve tüm askeri operasyonların derhal durdurulması çağrısında bulundu. İki lider, Sudan’da kapsamlı bir ateşkes ve sivil yönetim liderliğinde şeffaf bir geçişe yönelik acil bir insani ateşkes çağrısını yineledi ve tam bir silah ambargosunun önemine dikkat çekti.

Ayrıca Lübnan’ın devlet otoritesi altında silahlanmayı birleştirme çabalarına destek verildi ve Lübnan-İsrail arasında sağlanan üçlü çerçeve anlaşmasının bölgesel istikrar açısından olumlu bir adım olması umut edildi.

ALMANYA CUMHURBAŞKANI FRANK-WALTER STEİNMEİER'İN DAVETİ ÜZERİNE ALMANYA'YA İKİ GÜNLÜK RESMİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİREN BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BAE) DEVLET BAŞKANI MUHAMMED BİN ZAYED AL NAHYAN, ALMANYA BAŞBAKANI FRİEDRİCH MERZ İLE BİR ARAYA GELDİ.