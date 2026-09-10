Memleketinde birlik çağrısı: cumhurbaşkanı Güneysu'da hemşehrileriyle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güneysu ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programlara katılmak üzere memleketi Rize'ye geldi. Erdoğan'ı taşıyan uçak Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı, helikopterle Güneysu'ya geçti ve Güneysu İlçe Stadyumu'na indi. Buradan Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle ilçe merkezine gelen Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte kendisini karşılayan vatandaşları selamladı.

Karşılama ve konuşmanın ana hatları:

Erdoğan, ilçe merkezinde yaptığı konuşmada hemşehrilerine iyi dileklerini iletti ve birlik ile beraberlik vurgusu yaptı. Konuşmasında, vatandaşlara hitaben ailenin ve toplumsal dayanışmanın önemine değindi; topluluğa hitap ederken bu birlikteliğin devam etmesini istedi. Erdoğan'ın sözleri arasında, yaklaşan seçimlere ilişkin güvenini gösteren Başarıyla atlatacağımıza olan inancımı yeniliyorum ifadesi öne çıktı. Ayrıca mevsimsel koşulların olumlu geçtiğini, çay üreticilerinin durumuna ilişkin memnuniyetini belirtti ve katılanlara iyi akşamlar diledi.

Programın devamı ve toplu açılışlar:

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı yoğun sevgi gösterileriyle konutuna geçti. Yarın öğle vakti Güneysu Merkez Camii'nde kılınacak cuma namazının ardından Rize Valiliği önünde düzenlenecek toplu açılış törenine katılması bekleniyor. Erdoğan'ın törende, yaklaşık 10 milyar TL maliyetli projelerin toplu açılışını gerçekleştirmesi planlanıyor. Yetkililer ve parti teşkilatı programın düzenli ilerlemesi için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yerel halkla kurulan temaslar ve yapılan vurgular, ziyaretin hem siyasi hem de toplumsal boyutuna işaret etti; Erdoğan'ın açıklamaları, birlik ve geleceğe dair umut temasını merkezine aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize’de