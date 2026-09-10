Rize'de birlik çağrısı: Güneysu'da Erdoğan'dan seçim vurgusu

Rize'ye dönüş ve karşılama:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programlara katılmak üzere memleketi Rize'ye geldi. Erdoğan'ı taşıyan uçak Rize-Artvin Havalimanı'na inerken, buradan helikopterle Güneysu ilçesine geçti. Güneysu İlçe Stadyumu'na inen Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle ilçe merkezine gelerek kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Eşi Emine Erdoğan ile birlikte vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı, yoğun sevgi gösterileri arasında konuşmasını gerçekleştirdi ve daha sonra konutuna geçti.

Birlik, beraberlik ve seçim vurgusu:

Erdoğan, hitabında birlik ve beraberlik mesajına vurgu yaparak hemşehrilerine şunları iletti: "Gecemiz kutlu olsun, geleceğimiz aydınlık olsun" ve "Başarıyla atlatacağımıza olan inancımı yeniliyorum". Vatandaşlardan bugüne kadar olduğu gibi aynı birlikteliği, beraberliği ve gayreti sürdürmelerini istedi.

Konuşmasında ayrıca mevsim koşullarına değinen Erdoğan, validen öğrendiği şekilde bu yılın mevsim açısından iyi geçtiğini belirtti ve çay üreticilerine yönelik temennilerini paylaştı: "Bu mevsim şartlarıyla inşallah çaylıklarda da herhalde fazla yorulmuyorsunuz". Konuşmasını geçmişlere rahmet ve vatandaşları Allah'a emanet ederek noktaladı.

Program takvimi ve toplu açılış:

Erdoğan'ın Rize programı kapsamında yarın Güneysu Merkez Camii'nde kılınacak cuma namazının ardından Rize Valiliği önünde düzenlenecek toplu açılış törenine katılması bekleniyor. Törente, yaklaşık 10 milyar TL maliyetli projelerin toplu açılışını gerçekleştirmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize’de