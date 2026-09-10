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Memleketinde Erdoğan'dan birlik ve seçim vurgusu

Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara birlik ve beraberlik çağrısı yaptı; yaklaşan seçimlere güvenini yineleyip toplu açılışların yaklaştığını duyurdu.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 22:42

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 22:44

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EDİTÖR: Merve Çelik

Memleketinde Erdoğan'dan birlik ve seçim vurgusu

Erdoğan'ın Güneysu ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programlara katılmak üzere memleketi Rize'ye geldi. Erdoğan'ı taşıyan uçak Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı helikopterle Güneysu ilçesine geçti ve Güneysu İlçe Stadyumu'na iniş yaptı.

Stadyumdan Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle ilçe merkezine gelen Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Karşılama sırasında yoğun sevgi gösterileri dikkat çekti.

Birlik ve beraberlik mesajı:

Vatandaşlara hitap eden Erdoğan, konuşmasında birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Konuşmasında, "Bu birlik beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum" ifadelerini kullandı ve hemşehrilerine aynı kararlılığı sürdürmeleri çağrısında bulundu.

Erdoğan, halka seslenişinde dualar dileyerek gece ve gelecek temennilerinde bulundu; özellikle çaylıklar ve mevsim koşullarına ilişkin notlar paylaştı ve ilçe halkının çalışma koşullarına değindi.

Program takvimi ve toplu açılışlar:

Konuşmanın ardından Erdoğan, yoğun ilgi arasında konutuna geçti. Cumhurbaşkanı'nın ertesi gün Güneysu Merkez Camii'nde kılınacak cuma namazının ardından Rize Valiliği önünde düzenlenecek toplu açılış törenine katılması bekleniyor.

Tören kapsamında Erdoğan'ın, maliyeti yaklaşık 10 milyar TL olan projelerin toplu açılışını gerçekleştirmesi planlanıyor. Yerel yetkililer ve parti teşkilatının da hazır bulunacağı etkinlikler, bölge için ekonomik ve sosyal etkiler taşıyor.

Erdoğan'ın ziyaretinde vurgulanan ortak tema birlik, beraberlik ve geleceğe dair güven olurken, katılımcılarla kurduğu yakın iletişim öne çıktı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, MEMLEKETİ RİZE’NİN GÜNEYSU İLÇESİNDE KENDİSİNİ KARŞILAYAN...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, MEMLEKETİ RİZE’NİN GÜNEYSU İLÇESİNDE KENDİSİNİ KARŞILAYAN VATANDAŞLARA HİTAP EDEREK BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI VERDİ. ERDOĞAN, SEÇİMLERE İLİŞKİN "BAŞARIYLA ATLATACAĞIMIZA OLAN İNANCIMI YENİLİYORUM" DEDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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