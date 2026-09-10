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Kayseri'de servis ücretleri kilometreye göre yeni tarifeyle açıklandı

Kayseri'de yeni eğitim yılı öncesi servis ücretleri kilometre aralıklarına göre belirlendi; en düşük aylık 2.900 TL, yıllık 26.100 TL.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 22:38

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kayseri'de servis ücretleri kilometreye göre yeni tarifeyle açıklandı

Yeni tarife ve uygulama kapsamı:

Kayseri'de yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul servis ücretleri resmi olarak açıklandı. Belirlenen tarifeye göre ücretler kilometre aralıklarına göre sabitlendi ve aylık ile yıllık tutarlar ayrı ayrı belirtildi.

Kilometre aralıklarına göre ücretler:

0-5 kilometre: aylık 2 bin 900 TL, yıllık 26 bin 100 TL.

0-10 kilometre: aylık 3 bin 120 TL, yıllık 28 bin 080 TL.

0-20 kilometre: aylık 3 bin 280 TL, yıllık 29 bin 580 TL.

0-30 kilometre: aylık 3 bin 830 TL, yıllık 34 bin 470 TL.

Ek koşullar ve rehber öğretmen ücreti:

Rehber öğretmen ücreti aylık 1.000 TL olarak belirlendi. 30 kilometre üzerindeki mesafeler için kilometre başına 60 TL ek ücret uygulanacak.

Yeni tarifeler, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa süre kala ilan edildi ve veliler ile taşıyıcılar için referans oluşturacak.

KAYSERİ&#039;DE YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ OKUL SERVİS ÜCRETLERİ BELLİ OLDU. AÇIKLANAN RAKAMLARA...

KAYSERİ'DE YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ OKUL SERVİS ÜCRETLERİ BELLİ OLDU. AÇIKLANAN RAKAMLARA GÖRE EN DÜŞÜK ÜCRET ARASI AYLIK 2 BİN 900 TL, YILLIK 26 BİN 100 TL OLARAK BELİRLENDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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