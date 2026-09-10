Kayseri'de servis ücretleri kilometreye göre yeni tarifeyle açıklandı

Yeni tarife ve uygulama kapsamı:

Kayseri'de yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul servis ücretleri resmi olarak açıklandı. Belirlenen tarifeye göre ücretler kilometre aralıklarına göre sabitlendi ve aylık ile yıllık tutarlar ayrı ayrı belirtildi.

Kilometre aralıklarına göre ücretler:

0-5 kilometre: aylık 2 bin 900 TL, yıllık 26 bin 100 TL.

0-10 kilometre: aylık 3 bin 120 TL, yıllık 28 bin 080 TL.

0-20 kilometre: aylık 3 bin 280 TL, yıllık 29 bin 580 TL.

0-30 kilometre: aylık 3 bin 830 TL, yıllık 34 bin 470 TL.

Ek koşullar ve rehber öğretmen ücreti:

Rehber öğretmen ücreti aylık 1.000 TL olarak belirlendi. 30 kilometre üzerindeki mesafeler için kilometre başına 60 TL ek ücret uygulanacak.

Yeni tarifeler, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa süre kala ilan edildi ve veliler ile taşıyıcılar için referans oluşturacak.

KAYSERİ'DE YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ OKUL SERVİS ÜCRETLERİ BELLİ OLDU. AÇIKLANAN RAKAMLARA GÖRE EN DÜŞÜK ÜCRET ARASI AYLIK 2 BİN 900 TL, YILLIK 26 BİN 100 TL OLARAK BELİRLENDİ.