Yavuzeli girişinde traktörle otomobil çarpıştı: yaralananlar hastaneye kaldırıldı

Yavuzeli girişinde trafik kazası

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde gece saatlerinde, Gaziantep-Adıyaman karayolunun ilçe girişinde bir traktör ile otomobilin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı.

Kaza ve taraflar:

İddiaya göre, Halil K. (72) yönetimindeki 27 RU 052 plakalı traktör ile Mehmet S. (47) idaresindeki 27 AJY 883 plakalı otomobil ilçe girişinde çarpıştı. Çarpışmanın ardından durum üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve nakil:

Kazada yaralanan otomobildeki iki kişi ile traktör sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisine başlandığı bildirildi.

Saha temizliği ve soruşturma:

Kaza sonrası yola saçılan ekmekler, olay yerindeki vatandaşlar tarafından kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

Gaziantep'te otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı