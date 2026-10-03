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Yavuzeli girişinde traktörle otomobil çarpıştı: yaralananlar hastaneye kaldırıldı

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde gece saatlerinde traktörle otomobil çarpıştı; traktör sürücüsü ve otomobildeki iki kişi yaralandı, sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 12:12

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yavuzeli girişinde traktörle otomobil çarpıştı: yaralananlar hastaneye kaldırıldı

Yavuzeli girişinde trafik kazası

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde gece saatlerinde, Gaziantep-Adıyaman karayolunun ilçe girişinde bir traktör ile otomobilin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı.

Kaza ve taraflar:

İddiaya göre, Halil K. (72) yönetimindeki 27 RU 052 plakalı traktör ile Mehmet S. (47) idaresindeki 27 AJY 883 plakalı otomobil ilçe girişinde çarpıştı. Çarpışmanın ardından durum üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve nakil:

Kazada yaralanan otomobildeki iki kişi ile traktör sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisine başlandığı bildirildi.

Saha temizliği ve soruşturma:

Kaza sonrası yola saçılan ekmekler, olay yerindeki vatandaşlar tarafından kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

Gaziantep&#039;te otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Gaziantep'te otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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