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Yayladağı Eğerci Mahallesi'nde kontrolü kaybeden otomobil ters döndü, sürücü yaralandı

Yayladağı'nın Eğerci Mahallesi'nde kontrolünü kaybeden otomobil takla attı; sürücü itfaiye ekiplerince çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 08:38

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yayladağı Eğerci Mahallesi'nde kontrolü kaybeden otomobil ters döndü, sürücü yaralandı

Yayladağı Eğerci Mahallesi'nde otomobil takla attı

Hatay'ın Yayladağı ilçesi Eğerci Mahallesi sınırlarında seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı ve ters döndü.

Kaza anı ve müdahale:

Kazada araç ters dönerken çevredeki vatandaşların ve olay yerine kısa sürede intikal eden ekiplerin müdahalesiyle sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından araç içinden kurtarılan yaralıya olay yerinde ilk yardım yapıldı.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma:

Olay yerinde görevli ekiplerce gerekli emniyet tedbirleri alındı ve yaralı, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı ve kaza nedeninin tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

YAYLADAĞI’NDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

YAYLADAĞI’NDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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