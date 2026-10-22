Yayladağı'nda samanlık yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

olay ve müdahale:

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Bozlu Mahallesi'nde bulunan bir samanlıkta yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hızlı ve koordineli şekilde müdahale etti.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

soğutma çalışmaları:

Ekipler, yangının tamamen sönmesini sağlamak amacıyla bölgede kapsamlı soğutma çalışması gerçekleştirdi.

YAYLADAĞI’NDA ÇIKAN SAMANLIK YANGININA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.