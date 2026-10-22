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Yayladağı'nda samanlık yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

Yayladağı'nda Bozlu Mahallesi'nde çıkan samanlık yangını, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 14:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yayladağı'nda samanlık yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

olay ve müdahale:

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Bozlu Mahallesi'nde bulunan bir samanlıkta yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hızlı ve koordineli şekilde müdahale etti.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

soğutma çalışmaları:

Ekipler, yangının tamamen sönmesini sağlamak amacıyla bölgede kapsamlı soğutma çalışması gerçekleştirdi.

YAYLADAĞI’NDA ÇIKAN SAMANLIK YANGININA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.

YAYLADAĞI’NDA ÇIKAN SAMANLIK YANGININA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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