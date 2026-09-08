Yaz boyunca 447 yangın, 229 kurtarma: Adıyaman itfaiyesinin 3 aylık bilançosu

Müdahale faaliyetleri:

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan yaz döneminde toplam 889 olaya müdahale etti. Bu dönemde ekipler 447 yangına müdahale ederken, 229 kurtarma operasyonunda da görev aldı. Müdahaleler kent genelinde can ve mal güvenliğinin korunmasına odaklandı.

Çeşitli acil durumlar ve tatbikatlar:

İtfaiye ekipleri ayrıca 25 trafik kazasında, 16 kapı açma operasyonunda ve 8 yangın zannı ihbarında görev aldı. Yaz dönemi boyunca ekipler 3 intihar vakası ile de ilgilenirken, farklı nitelikteki acil durumlara müdahale ederek vatandaşların yardımına koştu. Afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında kurum bünyesinde 4 tatbikat gerçekleştirildi.

Önleyici çalışmalar ve denetimler:

Müdahale faaliyetlerinin yanı sıra Adıyaman İtfaiye Müdürlüğü, yangınların önlenmesine yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda kent genelinde 150 iş yerinde yangın güvenliği denetimi yapıldı; işletmelerin alması gereken tedbirler kontrol edilerek tespit edilen eksiklikler hakkında yetkililere bilgilendirme ve uyarılarda bulunuldu.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla ekipler 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor ve yaz aylarında yoğun mesai harcadı. Müdahale ve önleyici çalışmaların birlikte yürütülmesi, acil durumlara karşı hazırlığın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görev yapan ekiplere teşekkür ederek şunları söyledi: "İtfaiye teşkilatımız, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapıyor. Yangınlardan trafik kazalarına, kurtarma operasyonlarından diğer acil durumlara kadar hemşerilerimizin ihtiyaç duyduğu her anda ekiplerimiz sahada. Yaz döneminde 889 olaya müdahale eden ekiplerimiz, aynı zamanda denetim ve tatbikatlarla önleyici çalışmalarını da sürdürüyor. Hemşerilerimizin can ve mal güvenliğini korumak en önemli sorumluluklarımızdan biri. Bu doğrultuda itfaiye teşkilatımızın personel, araç ve ekipman kapasitesini güçlendirmeye, afet ve acil durumlara karşı hazırlığımızı artırmaya devam edeceğiz. Büyük bir özveriyle görev yapan tüm itfaiye personelimize teşekkür ediyorum."

ADIYAMAN BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, HAZİRAN, TEMMUZ VE AĞUSTOS AYLARINI KAPSAYAN YAZ DÖNEMİNDE TOPLAM 889 OLAYA MÜDAHALE ETTİ.