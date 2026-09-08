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Özel bireylerin el emeği 'Üreten Eller' stantında sergilenecek

Türkiye Beyazay Derneği Kırşehir Şubesi, Ahilik Haftası'nda 'Üreten Eller' standında özel bireylerin el emeği ürünlerini 17-19 Eylül'de sergileyecek.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 16:10

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Özel bireylerin el emeği 'Üreten Eller' stantında sergilenecek

ahilik haftasında 'üreten eller' stantı:

Türkiye Beyazay Derneği Kırşehir Şubesi, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında özel bireylerin el sanatlarını ön plana çıkaracak 'Üreten Eller' standını kuruyor. Stand; ziyaretçilere çeşitli el emeği ürünleri tanıtacak ve bu ürünlerin üretim süreçlerinin görünür kılınmasına katkı sağlayacak.

amaç ve kapsamı:

Çalışmanın hedefi, özel bireylerin üretime katılımını desteklemek ve hazırladıkları eserlerin tanıtımını yapmaktır. Standta yer alacak ürünler, emek ve titizlikle hazırlanmış el sanatları örneklerinden oluşacak ve ziyaretçilerle buluşacak.

davetiye ve tarihler:

Şube Başkanı Adnan Göçmen, etkinliğe tüm vatandaşları davet etti. Etkinlikler 17-18-19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek ve ziyaretçiler stantta sergilenen ürünleri inceleyebilecek.

Türkiye Beyazay Derneği Kırşehir Şubesi'nin düzenlediği bu etkinlik, toplumda farkındalık oluşturmayı ve özel bireylerin yeteneklerini toplumla buluşturmayı amaçlıyor.

TÜRKİYE BEYAZAY DERNEĞİ KIRŞEHİR ŞUBESİ TARAFINDAN AHİLİK HAFTASI KAPSAMINDA &quot;ÜRETEN ELLER&quot; STANDI...

TÜRKİYE BEYAZAY DERNEĞİ KIRŞEHİR ŞUBESİ TARAFINDAN AHİLİK HAFTASI KAPSAMINDA "ÜRETEN ELLER" STANDI KURULACAK. ÖZEL BİREYLERİN HAZIRLADIĞI EL EMEĞİ ÜRÜNLER, 17-18-19 EYLÜL TARİHLERİNDE DÜZENLENECEK ETKİNLİKLERDE SERGİLENECEK. (ADNAN GÖÇMEN SAĞDA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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