Vali Aydın Baruş: taşrada hizmetler hızlı ve vatandaş odaklı yürütülecek

Erzurum Valisi Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirilen Kaymakamlar Toplantısı'nda, kentte devam eden hizmetler ve yatırımlar ayrıntılı olarak ele alındı. Toplantıda öncelik, vatandaş taleplerine hızlı cevap verilmesi ve hizmetlerin sahada etkin şekilde yürütülmesi oldu.

toplantının gündemi:

İlçe düzeyinde yürütülen faaliyetler, devam eden kamu yatırımları ile vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine yönelik çözüm önerileri masaya yatırıldı. Sunumlar ve karşılıklı görüş alışverişiyle ilçelerin genel durumları değerlendirildi.

valinin yönlendirmeleri ve kurumlar arası koordinasyon:

Vali Baruş, ilçelere ilişkin projelerin yakından takip edilmesi ve vatandaş taleplerine en kısa sürede yanıt verilmesi konusunda kaymakamlara talimatlar verdi. Toplantıda ayrıca kurumlar arası iş birliğinin artırılması gerektiği vurgulandı; koordinasyonun güçlendirilmesi, hizmetlerin etkinliğini ve hızını artırma hedefiyle ön plana çıktı.

Toplantı, yapılan sunumların ardından karşılıklı değerlendirmelerle sona erdi ve ilçelerdeki uygulamaların daha etkin hale getirilmesi için izleme mekanizmalarının önemine işaret edildi.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ’UN BAŞKANLIĞINDA, KENTTEKİ GÜNCEL ÇALIŞMALARIN VE YATIRIMLARIN ELE ALINDIĞI GENİŞ KAPSAMLI KAYMAKAMLAR TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.