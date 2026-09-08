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Vali Aydın Baruş: taşrada hizmetler hızlı ve vatandaş odaklı yürütülecek

Erzurum Valisi Aydın Baruş başkanlığında Kaymakamlar Toplantısı'nda ilçelerdeki yatırımlar, vatandaş talepleri ve kurumlar arası iş birliği ele alındı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 15:48

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vali Aydın Baruş: taşrada hizmetler hızlı ve vatandaş odaklı yürütülecek

Vali Aydın Baruş: taşrada hizmetler hızlı ve vatandaş odaklı yürütülecek

Erzurum Valisi Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirilen Kaymakamlar Toplantısı'nda, kentte devam eden hizmetler ve yatırımlar ayrıntılı olarak ele alındı. Toplantıda öncelik, vatandaş taleplerine hızlı cevap verilmesi ve hizmetlerin sahada etkin şekilde yürütülmesi oldu.

toplantının gündemi:

İlçe düzeyinde yürütülen faaliyetler, devam eden kamu yatırımları ile vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine yönelik çözüm önerileri masaya yatırıldı. Sunumlar ve karşılıklı görüş alışverişiyle ilçelerin genel durumları değerlendirildi.

valinin yönlendirmeleri ve kurumlar arası koordinasyon:

Vali Baruş, ilçelere ilişkin projelerin yakından takip edilmesi ve vatandaş taleplerine en kısa sürede yanıt verilmesi konusunda kaymakamlara talimatlar verdi. Toplantıda ayrıca kurumlar arası iş birliğinin artırılması gerektiği vurgulandı; koordinasyonun güçlendirilmesi, hizmetlerin etkinliğini ve hızını artırma hedefiyle ön plana çıktı.

Toplantı, yapılan sunumların ardından karşılıklı değerlendirmelerle sona erdi ve ilçelerdeki uygulamaların daha etkin hale getirilmesi için izleme mekanizmalarının önemine işaret edildi.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ’UN BAŞKANLIĞINDA, KENTTEKİ GÜNCEL ÇALIŞMALARIN VE YATIRIMLARIN ELE...

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ’UN BAŞKANLIĞINDA, KENTTEKİ GÜNCEL ÇALIŞMALARIN VE YATIRIMLARIN ELE ALINDIĞI GENİŞ KAPSAMLI KAYMAKAMLAR TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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