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Kars’ta İRAP değerlendirmesi: afet risklerine karşı hazırlık ve koordinasyon güçlendiriliyor

Vali Ziya Polat başkanlığında düzenlenen İRAP toplantısında deprem, sel ve heyelana karşı önleyici tedbirler ile kurumlar arası koordinasyon görüşüldü.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 16:08

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kars’ta İRAP değerlendirmesi: afet risklerine karşı hazırlık ve koordinasyon güçlendiriliyor

İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamlı şekilde ele alındı

Kars’ta, afet risklerinin azaltılması ve muhtemel afetlere karşı hazırlığın artırılması amacıyla İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) değerlendirme toplantısı Vali Ziya Polat başkanlığında yapıldı. Gazi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen oturumda, kent genelindeki risklere karşı alınan önlemler ve izlemesi gereken adımlar ayrıntılı şekilde masaya yatırıldı.

Gündem: risk tespiti ve önleyici tedbirler:

Toplantıda, Kars’ta olası deprem, sel, taşkın ve heyelan gibi afet türlerine ilişkin mevcut riskler gözden geçirildi. Katılımcılar, riskli alanların belirlenmesi, erken uyarı sistemlerinin yaygınlaştırılması ve fiziksel müdahalelerle zararların azaltılmasına yönelik öncelikli tedbirleri tartıştı. Ayrıca afet ve acil durumlar meydana gelmeden önce yürütülecek faaliyetlerin planlanmasının önemi vurgulandı.

İRAP kapsamında tanımlanan eylemler tek tek değerlendirildi; tamamlanan çalışmalar ile devam eden projeler hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. Hazırlık düzeyinin yükseltilmesi için altyapı güçlendirme, riskli yapıların tespiti ve iyileştirilmesine ilişkin adımların hızlandırılması gerektiği belirtildi.

Kurumlar arası koordinasyon ve uygulama takibi:

Toplantıya katılan ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri arasında iş birliğinin artırılması, görev dağılımının netleştirilmesi ve eylemlerin zamanında uygulanmasının önemi ön plana çıktı. Vali Ziya Polat, kurumların sorumluluklarını yerine getirmesinin ve belirlenen eylemlerin düzenli olarak takip edilmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesiyle afetlere müdahale kapasitesinin artacağı ve afet öncesi hazırlıkların müdahalelerden daha etkili olacağı üzerinde duruldu. Önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmaların uygulama takvimi ve sorumlu birimleri üzerinden koordineli bir takip mekanizması kurulması kararlaştırıldı.

Valilik yetkilileri, Kars’ın daha güvenli ve dirençli bir kent haline getirilmesi için yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi ve tüm paydaşların iş birliğiyle İRAP hedeflerine ulaşılacağının altını çizdi.

KARS’TA İRAP TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ: AFET RİSKLERİNE KARŞI HAZIRLIK MASAYA...

KARS’TA İRAP TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ: AFET RİSKLERİNE KARŞI HAZIRLIK MASAYA YATIRILDI(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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