Yedi bölgeden bayrağa uzanan kareler: Esenler'de fotoğraf sergisi

Esenler'de sergi açılışı:

Esenler Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "Al Sancağın Gölgesinde Anadolu" fotoğraf sergisi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde ziyaretçileri kabul etmeye başladı. Açılış programına Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Feyzullah Sert, fotoğraf sanatçısı Resul Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurdele kesimi ile başlayan tören, izleyicilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Sergi kapsamında, sanatçının Türkiye'nin yedi bölgesinden derleyip seçtiği çalışmalar yer alıyor ve gösterim programı kapsamında 10 Kasım 2026 tarihine kadar açık olacak.

Serginin odağı ve eserlerin teması:

Bir araya getirilen 55 eserden oluşan koleksiyon, Anadolu'nun farklı coğrafyalarını ve gündelik yaşam sahnelerini bir araya getiriyor. Resul Çelik, sergide hem doğal güzellikleri hem de yaşam mücadelesini yansıtan fotoğraflara yer verdiğini; annelerin tarlada çalışma karelerinden, kırsal ve kentsel yaşamın küçük anlarına kadar geniş bir panorama sunduğunu belirtti.

Bayrak teması sergide öne çıkan unsurlardan biri oldu. Sanatçı, özellikle büyük buluşmalarda çektiği bayrak fotoğraflarının ziyaretçilerde güçlü duygusal etkiler uyandıracağını söyledi ve bu karelerin toplum hafızasında kalıcı olmasını umduğunu dile getirdi.

Sanatçının yolculuğu ve hedefleri:

Resul Çelik, konuşmasında fotoğrafçılık serüvenine ilişkin samimi ifadeler kullandı. Sergide yer alan fotoğrafların arasında Yenikapı'daki büyük mitingde vincin tepesinden çektiği kareye özel bir vurgu yaptı ve bunun nesiller boyu hatıra kalacağını söyledi. Koleksiyonda 30 yıl, 20 yıl önce ve 10 gün önce çekilmiş eserlerin yan yana gelmesinin sergiye zaman derinliği kattığını vurguladı.

Uluslararası çalışmalarına da değinen Çelik, dünyanın yedi kıtasından altısını fotoğrafladığını; geriye kalan Antarktika'yı çekmeyi hedeflediğini belirtti. Antarktika çekimini tamamladıktan sonra tüm kıtaların karelerini bir arada sergileme arzusunu ifade ederek, bu projenin kendisi ve gelecek kuşaklar için bir gurur kaynağı olacağını söyledi.

Sanatçı, "Ölünceye kadar kültürlerimizi yansıtmaya devam edeceğim" sözleriyle sergiye ve fotoğraf arşivine yönelik uzun soluklu hedeflerini özetledi.

Sergi, yerel izleyiciler kadar fotoğrafseverlerin de dikkatini çekiyor; organizasyon yetkilileri, serginin eğitim ve kültür etkinlikleri kapsamında da ziyaretçilere açık olacağını belirtti. Ziyaret etmek isteyenlere bilgi ve yönlendirme, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi tarafından sağlanıyor.

ESENLER BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE, FOTOĞRAF SANATÇISI RESUL ÇELİK'İN TÜRKİYE'NİN YEDİ BÖLGESİNDEN DERLEDİĞİ ESERLERDEN OLUŞAN "AL SANCAĞIN GÖLGESİNDE ANADOLU" FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI.