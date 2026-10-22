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Yedigöller yoluna öncelik: yayla ve köy yollarında 5 kilometrelik asfalt

Fazlı Koç, Yığılca-Yedigöller güzergahında bu yıl 5 kilometrelik asfalt çalışması yapıldığını, 16 köyün grup yolunun da düzenlendiğini açıkladı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Yedigöller yoluna öncelik: yayla ve köy yollarında 5 kilometrelik asfalt

yığılca-yedigöller çalışmaları:

Düzce İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, kent genelinde turizm ve yerleşim ulaşımını kolaylaştırmaya yönelik yol yatırımlarını değerlendirdi. Koç, Yığılca-Yedigöller hattında sürdürülen asfalt çalışmasının, bölgenin doğaseverlerle buluşmasını kolaylaştırmayı amaçladığını belirtti. Proje kapsamında Yedigöller yolunun 37 kilometrelik bölümünün planlamaya alındığını, bunun içinde yaklaşık 25-30 kilometrelik kısmın yer aldığını söyledi.

Koç, sözlerine şöyle devam etti: "Geçen yıl 5 kilometre yapmıştık, bu yıl da 5 kilometre yapıyoruz." Bu ifadeyle il genelinde etap etap ilerleyen çalışmanın yıllar içinde Yedigöller’e kadar tamamlanmasının hedeflendiği vurgulandı.

köy yollarına doğrudan katkı:

Asfalt çalışmasının yalnızca turizm için değil, köy yolları ve yerleşimlerin ulaşılabilirliği açısından da önemli olduğu ifade edildi. Koç, bu yıl yapılan 5 kilometrelik bölümün aynı zamanda 16 köyümüzün grup yolunu ilgilendirdiğini belirtti. Grup yolundan itibaren Karakaş-Mengen arasının geçen yıl yapıldığını, Yaylatepe köyünün yolunun da tamamlandığını hatırlattı.

Bu çalışmaların tamamlanmasıyla yerleşim alanlarının büyük bölümünün sıcak asfaltla kaplanacağı ve vatandaşların konforlu ulaşım imkanına kavuşacağı belirtildi.

yayla ve diğer turizm alanları yatırım planı:

Koç, Düzce’nin önemli yaylalarına ulaşımın kolaylaştırılması için de planların bulunduğunu aktardı. Planlar arasında Kardüz Yaylası’nın bir kısmının asfaltlanmasının yer aldığını, önümüzdeki yıl ise Sinekli Yaylası ile birlikte erişim çalışmalarının sürdürüleceğini açıkladı. Ayrıca geçmiş yıllarda Kurugöl, Güzeldere Şelalesinin diğer taraftan çıkan yolunun, Akçakoca’daki Aktaş Şelalesi ve Sarıkaya Mağarasının yollarının yapıldığı hatırlatıldı.

Koç, "Önceliğimiz hem vatandaşlarımızın konforlu yollarda ulaşımını sağlamak hem de turizm alanlarımızdaki yolları geliştirmek" diyerek, benzer çalışmaların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini kaydetti.

DÜZCE İL GENEL MECLİS BAŞKANI FAZLI KOÇ, YEDİGÖLLER YOLUNDA BU YIL 5 KİLOMETRELİK ÇALIŞMA...

DÜZCE İL GENEL MECLİS BAŞKANI FAZLI KOÇ, YEDİGÖLLER YOLUNDA BU YIL 5 KİLOMETRELİK ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİKLERİNİ SÖYLEDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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