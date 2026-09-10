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Yedikule surları dibindeki bostanlar, tarihi üretime geri dönüyor

Fatih Belediyesi, İsmail Paşa Bostanı'ndaki 25 bin m2 alanı şehir içi tarıma açarak tarihi bostancılık geleneğini İstanbul'a geri kazandırıyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 13:12

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 13:21

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Yedikule surları dibindeki bostanlar, tarihi üretime geri dönüyor

Yedikule surları dibindeki bostanlar, tarihi üretime geri dönüyor

Fatih Yedikule'de 19. yüzyıl paftalarında İsmail Paşa Bostanı olarak kayıtlı, yaklaşık 25 bin metrekarelik alan yeniden tarıma kazandırılıyor. Belediye tarafından başlatılan çalışma, bölgenin uzun yıllardır kaybettiği üretim fonksiyonunu geri getirmeyi hedefliyor.

projenin amacı ve kapsamı:

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan projenin bir peyzaj veya park düzenlemesi olmadığını; alanın tarihî işlevine uygun olarak bostancılık üretimine açılacağını belirtti. Amaç, kent içinde üretim kültürünü yaşatmak, toprağın işlenmesini sağlamak ve ürün yetiştiriciliğini artırmak. Projenin tasarımını İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Hayriye Eşbah'an hazırladı ve çalışmada akademik gözetim sağlanacak.

Yedikule bostanları uzun yıllar atıl araçlar ve istenmeyen görüntülerle anıldı. Başlangıç aşamasında bu alanlar temizlenip altyapı çalışmaları yapılacak; mevcut parsel düzeni betonlaşmadan, geleneksel yöntemlere uygun şekilde belirlenecek.

uygulama, paydaşlar ve zamanlama:

Belediye uygulamayı doğrudan işletmeyecek, bostan alanları yerel üreticilere tahsis edilecek. Sulama sistemleri kurulacak, parselasyonlar beton kullanılmadan planlanacak ve bostancılarla doğrudan görüşmeler yapılacak. Turan, bölgenin 2026'nın sonuna kadar nitelikli bir bostan alanına dönüştürüleceğini söyledi.

Projede yetiştirilmesi planlanan ürünler arasında marul, pazı, dereotu, maydanoz, kuzukulağı ve semizotu gibi Yedikule'nin tarih boyunca bilinen ürünleri ön planda tutulacak. Turan, İstanbul pazarlarındaki birçok yeşillik ihtiyacının bu tür bostanlardan sağlandığına dikkat çekti.

Çalışma, hem kent içi tarımı desteklemeyi hem de bölgenin tarihî kimliğini canlandırmayı hedefliyor. Paydaş görüşleri ve akademik denetimle ilerleyecek uygulamalar, üretimin sürdürülebilirliğini ve yerel üreticinin devamlılığını sağlamayı amaçlıyor.

60 yıldır bostancılık yaptığını söyleyen İsmail Şıvgın alınan karardan memnuniyetini dile getirdi ve projenin yerel üreticiler için yeni imkanlar sunacağını belirtti.

FATİH YEDİKULE&#039;DE BULUNAN TARİHİ İSMAİL PAŞA BOSTANI OLARAK BİLİNEN 25 BİN METREKARELİK ALANA...

FATİH YEDİKULE'DE BULUNAN TARİHİ İSMAİL PAŞA BOSTANI OLARAK BİLİNEN 25 BİN METREKARELİK ALANA SAHİP YEDİKULE BOSTANLARI YENİDEN TARIMA KAZANDIRILIYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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