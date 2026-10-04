Yemen'de devlet yetkisini geri alma hamlesi: hükümet Husilere operasyon başlattı

Yemen hükümeti operasyonunu ilan etti:

Yemen Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, ülkedeki gerilimi azaltma girişimlerinin sonuçsuz kalmasının ardından, Husi kontrolündeki bölgelerin geri alınmasına yönelik geniş kapsamlı askeri operasyon başlatıldığını duyurdu. El-Alimi yaptığı açıklamada, "Bugün, cumhuriyetin topraklarının geri alınması, devletin ve kurumlarının yetkisinin ülkenin tamamına yayılması amacıyla askeri operasyonların başladığını duyuruyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan el-Alimi, hükümetin Husi hareketine karşı karşı saldırı başlatma kararını, gerilimi düşürmeye yönelik tüm seçeneklerin tükenmesine bağladı. El-Alimi Husileri, çatışmaları sonlandırmaya yönelik çabalara seferberlik ilan ederek ve gerilimi daha da artıran faaliyetlerde bulunmakla suçladı ve ülkenin tüm müttefiklerine güç ve kurumlara destek çağrısında bulundu.

Açıklamada ayrıca hükümete verdiği destek nedeniyle Suudi Arabistana teşekkür edildi; El-Alimi, Riyad yönetiminin "en karanlık şartlar altında Yemen’in yanında yer aldığını" söyledi.

Husiler saldırıları üstlendi:

Husiler ise aynı gün, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad ve Khurais bölgesindeki Aramco tesislerine balistik füze ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediklerini açıkladı. Husilerin silahlı kanadı sözcüsü Yahya Saree, saldırılar sonucunda bölgede büyük yangınlar çıktığını iddia etti ve bu eylemleri, Suudi Arabistan’ın son 12 saat içinde Yemen’e düzenlediğini söylediği 50 hava saldırısına misilleme olarak nitelendirdi.

Suudi makamlarından söz konusu saldırılara ilişkin henüz resmi bir doğrulama veya ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Taiz-Aden hattı ve deniz yollarındaki gelişmeler:

Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre Husiler, son 48 saat içinde Taiz bölgesinin yüksek kesimlerinde Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine karşı ilerleme kaydetti. Kaynaklar, Husilerin Taiz ile hükümetin merkezi olan Aden arasındaki son karayolu üzerinde kontrol sağlamaya doğru ilerlediğini bildiriyor. Uzmanlar, Husilerin Taiz-Aden karayolu üzerinde hakimiyet kurmasının Aden kentinin fiilen kuşatılması anlamına gelebileceğine dikkat çekiyor; Aden, milyonlarca nüfusa yakın sivil barındıran ülkenin önemli merkezlerinden biri.

Husiler ayrıca eylül başında Kızıldeniz’in güney çıkışındaki stratejik Babülmendep Boğazı’nın kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu. Babülmendep ve Kızıldeniz, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim nedeniyle küresel enerji ticaretinde alternatif bir güzergah olarak öne çıkmıştı; bu nedenle Husilerin buradaki kontrolü uluslararası enerji piyasaları açısından risk olarak değerlendiriliyor.

Husilerin ülkenin kuzeybatı bölgelerinde hâkimiyet sağlamayı sürdürdüğü, batı kıyılarında ve deniz yollarında ilerleme kaydettikleri kaynaklarda vurgulanıyor.

Suudi Arabistan, Yemen’de 2014’te başlayan iç savaşta 2015 yılında uluslararası toplum tarafından tanınan hükümeti desteklemek üzere bir Arap koalisyonuna öncülük ederek müdahil olmuştu. ABD’nin Riyad’a istihbarat desteği sağladığı, bazı bölge ve Avrupa ülkelerinin ise savunma alanında destek verdiği değerlendiriliyor. 2022’de ilan edilen ateşkes, İran’daki gerilimlerin bölgeye yansıması ve Husilerin Suudi altyapısına yönelik füze ile İHA saldırıları nedeniyle bozulmuştu.

Yemen’deki son hamleler, bölgedeki gerilimi tırmandırma potansiyeline sahip olup hem yerel cephede hem de uluslararası deniz ve enerji güvenliği açısından yakından izleniyor.

YEMEN CUMHURBAŞKANLIĞI KONSEYİ BAŞKANI REŞAD EL-ALİMİ, BÖLGEDEKİ GERİLİMİN DÜŞÜRÜLMESİNE YÖNELİK ÇABALARIN SONUÇSUZ KALMASININ ARDINDAN, ÜLKEDEKİ İRAN DESTEKLİ HUSİLERİN KONTROLÜ ALTINDAKİ BÖLGELERİN GERİ ALINMASINA YÖNELİK GENİŞ KAPSAMLI BİR ASKERİ OPERASYON BAŞLATTIKLARINI AÇIKLADI.