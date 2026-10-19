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Yemen'de yeniden tırmanış: şebve'deki eğitim kampına üç balistik füze isabet etti

Şebve vilayetinde Husilerin üç balistik füzeyle hedef aldığı askeri eğitim kampında en az 40 kişi öldü veya yaralandı; çatışmalar son haftalarda tırmanışta.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 13:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yemen'de yeniden tırmanış: şebve'deki eğitim kampına üç balistik füze isabet etti

Saldırı ve bilanço

Yemen'in Şebve vilayetinde Husiler tarafından düzenlenen saldırıda en az 40 kişi öldü veya yaralandı. Hükümet kaynakları, sabah saatlerinde eğitim yapan askerleri hedef alan saldırının üç balistik füze ile gerçekleştirildiğini bildirdi.

Saldırının ayrıntıları:

Saldırının hedefinin hükümete ait askeri eğitim kampı olduğu; vurulan zaman diliminin askerlerin eğitim yaptığı sabah saatleri olduğu aktarılıyor. Gelen resmi açıklamalarda ölü ve yaralı sayısının ilk tespitlere göre 40 olduğu belirtildi.

Çatışmanın arka planı:

Yemen'deki savaş, Husilerin 2014'te başkent Sana'yı ele geçirerek hükümeti güneye çekilmeye zorlamasıyla başladı. 2015'te Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri müdahale ile çatışmalar genişledi. Taraflar arasında 2022'de sağlanan ateşkes ise bu yıla kadar büyük ölçüde yürürlükte kalmıştı. Son haftalarda, uluslararası alanda tanınan hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ile başkent Sana ve ülkenin kuzeyinin büyük bölümünü kontrol eden Husiler arasındaki çatışmalar yeniden yoğunlaştı.

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Yemen'in Şebve vilayetinde Husilerin hükümet güçlerine ait askeri eğitim kampına düzenlediği üç balistik füze saldırısında en az 40 kişi 40 kişi öldü veya yaralandı.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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