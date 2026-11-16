Berlin charlottenburg'ta 90 yıllık sığınak açık artırmaya çıkıyor

sığınağın tarihi ve fiziksel özellikleri:

Almanya’nın başkenti Berlinin Charlottenburg semtinde yer alan sığınak, 1936 yılında inşa edildi. Binanın giriş katının iki kat altında konumlanan yapı, toplam 618 metrekarelik kullanım alanına ve 18 odaya sahip. Kaynaklara göre sığınak, hava saldırılarından korunmak amacıyla yapıldı ve İkinci Dünya Savaşı’nın son dönemlerinde askeri hastane olarak da kullanıldı.

İlanı yayımlayan açık artırma portalı Deutsche Grundstücksauktionen (DGA), sığınağın hava saldırısı alarmları sırasında yaklaşık 250 kişiye barınma imkânı sağlayabildiğini belirtiyor. Sığınağın bulunduğu apartman ise 1906 yılında inşa edilmiş bir yapı olarak kayıtlarda yer alıyor.

satış koşulları ve mali ayrıntılar:

Sığınak, açık artırma yöntemiyle 17 Aralık tarihinde satışa çıkarılacak. İlan metninde belirtilen başlangıç fiyatı 398.000 euro olarak açıklandı. Ayrıca sığınağın bulunduğu apartmana ilişkin aylık aidat bedeli ilanlarda 742,86 euro olarak yer alıyor.

Açık artırma duyurusunun ardından kamuoyunda dikkat çeken konu, söz konusu sığınağın Berlin gibi büyük bir kentte, üstelik neredeyse sığınak bulunmayan bir bölgede yer alması oldu. İlan metninde, kentin genelinde yalnızca 4 sığınağın bulunduğu ve bu yapıların toplam kapasitesinin 4.080 kişi olduğu; ancak bunların tamamının kullanılamaz durumda bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

yerel yönetimlerin rolü ve tartışma:

Açık artırmanın Alman kamuoyunda yankı uyandırmasının bir başka nedeni de yerel yönetimlerin sürece dahil olup olmayacağının belirsiz kalması. İlan, yeni sahibinin aidat yükümlülükleri ve binanın tarihî niteliği üzerine odaklanırken, sığınağın satışıyla ilgili olarak belediyelerin teklif verip vermeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Uzun vadede bu tür yapılar üzerinde yapılacak müdahaleler ve mülkiyet değişiklikleri, hem tarihî mirasın korunması hem de kentin sivil savunma kapasitesi bakımından tartışma yaratabilir. Sığınağın açık artırmayla el değiştirmesi, Berlin'deki sığınak altyapısına dair farkındalığı artırırken, yerel yönetimlerin ve toplumun vereceği tepkiler sürecin seyrini belirleyecek.

ALMANYA'NIN BAŞKENTİ BERLİN'DE, İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDE 1936 YILINDA İNŞA EDİLEN 618 METREKARELİK SIĞINAK, 398 BİN EURO BAŞLANGIÇ BEDELİYLE AÇIK ARTIRMAYA ÇIKARILDI.