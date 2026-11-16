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Beyşehir sanayi sitesinde kış lastiği hareketliliği

15 Kasım-15 Nisan süren kış lastiği uygulamasıyla Beyşehir Sanayi Sitesi'nde lastik değişimlerinde artış yaşanıyor; sürücüler erken önlem alıyor.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 14:40

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Beyşehir sanayi sitesinde kış lastiği hareketliliği

Beyşehir sanayi sitesinde kış lastiği hareketliliği

Konya'nın Beyşehir ilçesinde havaların soğuması ve zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla birlikte sanayi esnafının işleri hız kazandı. 15 Kasım 2026 itibarıyla uygulamanın yürürlüğe girmesi, ilçedeki lastik satışı ve değişim hizmetlerinde belirgin bir yoğunluk oluşturdu.

uygulamanın yarattığı talep ve gerekçeler:

Sürücüler, kış mevsiminde karşılaşılabilecek kar, buzlanma ve düşük sıcaklıklara karşı önlem almak için araçlarının lastiklerini değiştirmek üzere sanayi sitesine yöneliyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde oluşabilecek buzlanma riski, personele ve esnafa gelen müşterilerin daha erken ve planlı hareket etmesine yol açıyor. Uygulamanın, sürücülerde refleks olarak erken hazırlık yaptırdığı gözleniyor.

esnafın gözlemleri ve hizmet düzenlemeleri:

Beyşehir Sanayi Sitesi'nde lastik satışı ve değişimi yapan esnaf, kasım ayının başından itibaren işlerde gözle görülür bir hareketlilik olduğunu aktarıyor. Sanayi sitesinde çalışanlar, talebin artması nedeniyle servis düzenlemeleri ve randevu yönetimi gibi uygulamalara ağırlık veriyor. Lastik satıcısı Veysel Sodan, kış lastiği uygulamasının başlamasıyla birlikte yoğunluğun daha da arttığını belirtirken, sürücülerin olumsuz hava şartlarıyla karşılaşmadan değişimi tamamlamayı tercih ettiğini vurguluyor.

Esnaf, dönem boyunca hizmet sürekliliğini sağlamak için malzeme ve iş gücü planlaması yaparken, sürücülere de kış öncesi hazırlığı ertelememeleri yönünde uyarıda bulunuyor. 15 Nisan 2027'ye kadar sürecek uygulama, hem güvenlik hem de trafik akışı açısından önem taşımaya devam ediyor.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE, HAVALARIN SOĞUMASI VE ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASININ BAŞLAMASIYLA...

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE, HAVALARIN SOĞUMASI VE ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE SANAYİ ESNAFININ KIŞ MESAİSİ HIZ KAZANDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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