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Yeni dönem başladı: Sergen Yalçın milli takımın teknik direktörü oldu

TFF, A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğüne Sergen Yalçın'ı atadı; yönetim kurulu görev dağılımı, MHK atamaları ve disiplin düzenlemesi kararlaştırıldı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 16:51

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 17:02

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Yeni dönem başladı: Sergen Yalçın milli takımın teknik direktörü oldu

tff yönetim kurulu toplantısı ve atama kararı:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelerek A Milli Futbol Takımı'na ilişkin kararlar aldı. Toplantıda, Vincenzo Montella'dan boşalan teknik direktörlük görevine daha önce prensipte anlaşılan Sergen Yalçın'ın getirildiği resmen açıklandı.

Federasyon açıklamasında, yeni teknik direktör atamasının yanı sıra yönetim kadrosunda da görev değişiklikleri yapıldığı ve bazı kurullar için atamalar gerçekleştirildiği vurgulandı.

mecnun otyakmaz'ın istifası ve görev yetkilendirmesi:

Açıklamada, yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Mecnun Otyakmaz'ın ardından A Milli Takım'dan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak Ediz Kıray'ın görevlendirildiği belirtildi. Bu atama, teknik direktörlük değişikliğiyle eş zamanlı olarak değerlendirildi.

merkez hakem kurulu ve disiplin düzenlemesi:

Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyeliklerinde de revizyona gidildi. MHK başkanlığına halen Elit Hakem Direktörü olarak görev yapan Anthony Taylor getirilirken, MHK üyeliklerine ise Kadın Hakemlerden Sorumlu Eğitimci olarak görevine devam eden Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek atandı.

Ayrıca Futbol Disiplin Talimatı'nda, maç öncesinde ve maç sonrasında hakemler hakkında yapılan açıklamalara ilişkin uygulanacak cezalara dair özel bir düzenlemeye gidilmesine karar verildi. Federasyon, bu değişikliğin sahadaki kararların korunması ve disiplin mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik olduğu notunu paylaştı.

yönetim kurulu görev dağılımı:

Toplantıda alınan diğer önemli kararlar arasında yönetim kurulu üyelerinin sorumluluk alanlarının belirlenmesi yer aldı. Buna göre; TFF 1. Başkan Vekili İbrahim Özbay Süper Lig'den sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gökay Ar-Ge, Futbol Altyapı ve Gençlik Projelerinden sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü İletişim ve Pazarlamadan sorumlu olarak görevlendirildi.

Diğer atamalar ise şu şekilde açıklandı: Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Çilingir Kulüp Lisans ve Mali İşlerden; Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Ediz Kıray A Millî Takım'dan; Yönetim Kurulu Üyesi Metin Akyüz 2. Lig, 3. Lig ve Amatör Liglerden; Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Uğur 1. Lig'den; Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay ise Genç, Kadın, Plaj ve Futsal Millî Takımlar sorumluluğunu üstlenecek.

TFF'nin resmi açıklamasında, alınan atama ve düzenlemelerin federasyonun organizasyonel işleyişini güçlendirmeyi ve ulusal takımlar ile liglerde istikrarı sağlamayı hedeflediği ifade edildi.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF), A MİLLİ FUTBOL TAKIMI’NDA TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE SERGEN...

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF), A MİLLİ FUTBOL TAKIMI’NDA TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE SERGEN YALÇIN'IN GETİRİLDİĞİNİ AÇIKLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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