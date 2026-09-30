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Yeni kimlik başvurusunun yapılmaması 30 yıllık kaybı cinayetle gün yüzüne çıkardı

Şavşat'ta yeni kimlik başvurusu yapılmaması üzerine başlatılan soruşturmada, yaklaşık 30 yıldır kayıp Nigar Bilgin'in cinayete kurban gittiği belirlendi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 08:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yeni kimlik başvurusunun yapılmaması 30 yıllık kaybı cinayetle gün yüzüne çıkardı

Soruşturmanın başlangıcı:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya paylaşımıyla, Artvin'in Şavşat ilçesinde başlayan bir tahkikatın yıllardır saklanan bir olayı aydınlattığını duyurdu. Soruşturma, ilçede yeni kimlik kartı başvurusunda bulunulmaması üzerine jandarma ekiplerince başlatıldı.

Yürütülen ön araştırmada, Nigar Bilgin'den yaklaşık 30 yıldır haber alınamadığı, hakkında resmi bir kayıp başvurusu bulunmadığı ve herhangi bir dijital ayak izine rastlanmadığı tespit edildi. Bu bulgular ekipleri derinlemesine incelemeye yönlendirdi.

Jandarma çalışması ve elde edilen deliller:

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan görüşmelerde, Bilgin'in resmi nikâhlı eşi Z.B. tarafından şiddet gördüğüne ilişkin iddialar ortaya çıktı. Ekipler, zanlının yaklaşık 20 yıldır köyün dışındaki ormanlık alanda bulunan bir mağarada tek başına yaşadığını belirledi.

Zanlının kardeşlerinin beyanları üzerine düzenlenen operasyonda Z.B. yakalandı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın da katıldığı yer gösterme işlemlerinde, Nigar Bilgin'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçaları bulundu.

Adli süreç ve uygulanan tedbirler:

Operasyonun ardından katil zanlısı eş Z.B. tutuklandı. Zanlının kardeşlerinden A.B. hakkında yurt dışına çıkış yasağı, M.B. hakkında ise ev hapsi kararı uygulandı. Bu tedbirler, soruşturmanın selameti ve olası delillerin korunması amacıyla alındı.

Bakan Çiftçi, soruşturmanın aydınlatılmasında görev alan JASAT ekiplerini, Artvin İl Jandarma Komutanlığını ve emeği geçen jandarma personelini tebrik etti. Soruşturma ve adli işlemlerin sürdüğü belirtiliyor.

ARTVİN’İN ŞAVŞAT İLÇESİNDE, YENİ KİMLİK KARTI BAŞVURUSUNDA BULUNMADIĞI İÇİN HAKKINDA ARAŞTIRMA...

ARTVİN’İN ŞAVŞAT İLÇESİNDE, YENİ KİMLİK KARTI BAŞVURUSUNDA BULUNMADIĞI İÇİN HAKKINDA ARAŞTIRMA BAŞLATILAN NİGAR BİLGİN’İN YAKLAŞIK 30 YILDIR KAYIP OLDUĞU VE CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI. JASAT EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU KADININ EŞİ KATİL ZANLISI OLARAK TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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