Yeni projelere nefes: uzun metraj film yapım desteği 412,9 milyon liraya çıktı

kaynak artışı ve genel bakış:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından duyurulduğu üzere, 2026 yılında uzun metrajlı sinema filmi yapım desteği bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 42 artış göstererek 412,9 milyon lira seviyesine yükseldi. Son karar ile Sinema Destekleme Kurulu 22 projeye ek olarak 180,4 milyon lira daha kaynak ayırdı; böylece yıl içinde desteklenen proje sayısı 49a ulaştı.

kararın dağılımı ve proje türleri:

Sinema Destekleme Kurulunun 2026/6 sayılı kararı kapsamında desteklenen projeler arasında 6 ilk uzun metrajlı kurgu film, 12 uzun metrajlı sinema filmi, 1 çekim sonrası projesi ve 3 ortak yapım projesi bulunuyor. Ayrıca, çocuk ve aile izleyicisine yönelik üç animasyon projesi de destek kapsamına alındı. Bu dağılım, hem deneyimli yönetmenlerin yeni işleri hem de sektöre yeni katılan sinemacıların ilk uzun metrajlarına kaynak sağlama hedefi taşıyor.

uluslararası iş birlikleri ve öne çıkan projeler:

Kararın öne çıkan uluslararası projelerinden biri, Filistinli oyuncu ve yönetmen Tawfeek Barhom’un yazıp yönettiği "The Trap". Barhom, kısa filmi "I’m Glad You’re Dead Now" ile 2025 Cannes Film Festivali'nde kısa film dalında Altın Palmiye kazanmıştı. "The Trap" projesi, Türkiye’den Alaz Film’in de yer aldığı bir ortak yapım olarak desteklenecek. Kurulun ortak yapımlara ayırdığı kaynaklar, yerli yapımcıların farklı ülkelerden sinemacılarla kurduğu iş birliklerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

ilk filmler ve yeni anlatım biçimleri:

Son kararla altı ilk filme daha kaynak sağlanarak, 2026 yılında ilk uzun metrajlı kurgu film yapım kategorisinde desteklenen proje sayısı 15’e ulaştı. Bu destekler genç yönetmenlerin özgün hikâyelerini çekici kılmayı ve sektöre yeni sesler ile farklı anlatım biçimleri kazandırmayı hedefliyor. Animasyon, uluslararası ortak yapım ve çekim sonrası destekleri, yalnızca film üretimini artırmakla kalmayıp sektörün çeşitlenmesine de katkı sunuyor.

2025 yılında söz konusu kategorilerde 46 projeye toplam 290,150,000 lira destek sağlanmıştı; 2026’de ise toplam kaynak 412,9 milyon liraye yükselerek yıllık bazda 122,750,000 liralik bir artış kaydetti. Bu artış, devlet desteğinin ölçülebilir şekilde genişlediğini ve sinema üretimine yönelik stratejik bir yönelimi işaret ediyor.

Destek kararına ilişkin ayrıntılar ve başvuru süreçlerine dair bilgiler sinema.ktb.gov.tr adresinde yayımlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, yapılan açıklamada Türk sinemasının üretim kapasitesini güçlendirmeye ve yeni yeteneklerin önünü açmaya devam edeceklerini belirtti.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, UZUN METRAJLI SİNEMA FİLMİ YAPIM DESTEĞİNİN GEÇEN YILA GÖRE YAKLAŞIK YÜZDE 42 ARTARAK 412 MİLYON 900 BİN LİRAYA ULAŞTIĞINI DUYURDU.