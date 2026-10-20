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Frig Vadisi'nin kış daveti: Ayazini soğukta da ziyaretçi akını

Afyonkarahisar'ın Ayazini köyü, soğuk havaya rağmen Türkiye'nin dört bir yanından gelenleri yöresel kıyafet ve kaşık oyunlarıyla ağırlıyor.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 11:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Frig Vadisi'nin kış daveti: Ayazini soğukta da ziyaretçi akını

Frig Vadisi'nde kış mevsimi canlı kalıyor

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı tarihi Ayazini köyü, soğuyan havaya rağmen ziyaretçi akınına uğruyor. Frig Vadisi'nin kalbi olarak nitelendirilen bölge, taşların ve tarihi yapıların oluşturduğu atmosferle sonbahar ve kış aylarında da cazibesini koruyor. Ziyarete gelenler hem bölgenin tarihini keşfediyor hem de yerel kültürün içinde zaman geçiriyor.

Ziyaretçiler ve etkinlikler:

Köye gelenler arasında Türkiye'nin dört bir yanından gelen turistler dikkat çekiyor. Katılımcıların birçoğu Ayazini'ye özgü yöresel kıyafetler giyiyor; ellerine aldığı kaşıklarla çalınan oyun havalarına eşlik ederek bölgenin ritmini canlı tutuyor. Soğuk hava, ziyaretçilerin coşkusunu azaltmıyor; aksine fotoğraf, yöresel sunum ve halk oyunları ile etkinlikler hareketleniyor.

Esnafın değerlendirmesi:

İlçedeki esnaflardan Şerife Karakol, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, Ayazini'nin her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü vurguladı. Karakol, Ayazini köyünde havalar ne kadar soğusa da halkımızın ve gelen misafirlerimizin buraya olan ilgisi her geçen gün daha da artıyor. Havalar soğuk olsa da vatandaşlarımız bu eşsiz atmosferi yerinde yaşamak ve bu güzel kültürü hissetmek için Türkiye’nin her yerinden gelmeye devam ediyor ifadelerini kullandı.

Ziyaretçiler, tarihi mekanları gezerken ve yöresel etkinliklere katılırken bölgeden memnun ayrıldıklarını belirtiyor. Kış aylarında da hareketli geçen Ayazini, hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de kültürel mirası canlı tutuyor.

TARİHİ ATMOSFERDE YÖRESEL KIYAFETLERİ GİYİP ELLERİNE KAŞIKLARI ALAN ZİYARETÇİLER, ÇALINAN OYUN...

TARİHİ ATMOSFERDE YÖRESEL KIYAFETLERİ GİYİP ELLERİNE KAŞIKLARI ALAN ZİYARETÇİLER, ÇALINAN OYUN HAVALARI EŞLİĞİNDE GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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