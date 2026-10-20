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Ebru ile suya yansıtılan ruh: Sakarya'da geleneksel sanat gençlerle buluşuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin merkezindeki ebru kursları, gençlere teknik ve estetik bilgi aktarırken, öğrenciler özgün eserler üretiyor.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 10:43

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Ebru ile suya yansıtılan ruh: Sakarya'da geleneksel sanat gençlerle buluşuyor

Sakarya'da ebru eğitimi sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezinde verilen eğitimlerle geleneksel Türk ebru sanatı yaşatılıyor ve yeni nesillere aktarılıyor. Merkezde görevli eğitmen Melek Akyüzlü, derslerde sanatın köklü geçmişini, malzeme ve uygulama aşamalarını katılımcılara aktarırken, ebrunun ruhsal boyutuna da vurgu yapıyor.

Ebrunun özgün doğası:

Akyüzlü, ebru sanatının en dikkat çekici yönünün her çalışmada benzersiz eserler ortaya çıkması olduğunu belirtiyor. Aynı lale motifinin farklı ellerde farklılaştığını, renk ve detay seçimlerinde sanatçıların kişisel izlerini bıraktığını aktarıyor. Ebruyu "insanın zihnini ve düşüncelerini suya yansıtan bir sanat" olarak tanımlayan Akyüzlü, çalışmaya yansıyan ruh halinin esere etkisini şöyle ifade ediyor: "Ne kadar iyi bir sanatçı olursanız olun, psikolojik olarak iyi bir gün geçirmiyorsanız bu durum çalışmanıza yansıyabiliyor. İnsanın iç dünyasını en iyi yansıtan sanatlardan biri."

Gençlerin atölye adımları:

Merkezde ebruyla tanışan bazı öğrenciler başlangıçtaki zorlukları zamanla aşıyor ve sanatı severek sürdürmeye başlıyor. Akyüzlü, kursiyerlerin ev ortamında çalışmalar yapıp kendi atölyelerini açtıklarını belirterek, eğitimlerin hem teknik hem de girişimcilik boyutuna dikkat çekiyor. Eğitimlerde renk bilgisi, fırça kullanımı ve motif oluşturma gibi teknikler sistematik olarak öğretiliyor.

Sonuç olarak Akyüzlü, ebrunun sınırsız bir ifade alanı sunduğunu vurgulayarak, "Ebru sonsuz bir derya gibi. Bir kez içine girdiğinizde kolay kolay vazgeçemiyorsunuz" diyor. Merkezin faaliyetleriyle sanatın hem korunup hem de genç kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELENEKSEL SANATLAR İHTİSAS MERKEZİ&#039;NDE VERİLEN EĞİTİMLERLE...

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELENEKSEL SANATLAR İHTİSAS MERKEZİ'NDE VERİLEN EĞİTİMLERLE GELENEKSEL TÜRK EBRU SANATI YAŞATILMAYA VE YENİ NESİLLERE AKTARILMAYA DEVAM EDİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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