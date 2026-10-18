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Yeniden göreve: Yeşiltaş Bursa il başkanlığında güven tazeledi

Yeni Parti Bursa'da yapılan il seçiminde Nihat Yeşiltaş 7 bin 59 oyla rakibi Özgür Şahin'i geride bırakarak yeniden il başkanı oldu.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 20:59

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EDİTÖR: Merve Çelik

Yeniden göreve: Yeşiltaş Bursa il başkanlığında güven tazeledi

seçimin işleyişi:

Yeni Parti Bursa İl Başkanlığı seçimi, kentteki 17 ilçede eş zamanlı olarak yapıldı. Üyeler oy kullanmaya sabah saat 09.00'dan başladı ve oy verme işlemi akşam 18.00'de sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından il genelinde oyların sayımına geçildi.

oy sayımı ve sonuçlar:

Sayımlar sonucunda mevcut il başkanı Nihat Yeşiltaş, rakibi Özgür Şahin'i geride bırakarak yeniden il başkanı seçildi. Açıklanan resmi sonuçlara göre Nihat Yeşiltaş 7 bin 59 oy alırken, Özgür Şahin 5 bin 858 oyda kaldı.

görevin devamı:

Bu sonuçla Yeni Parti Bursa İl Başkanlığında Nihat Yeşiltaş'ın görevi devam etti. Seçim, parti üyelerinin tercihini belirledi ve il yönetiminin önümüzdeki dönemdeki işleyişini Yeşiltaş liderliğindeki kadro yürütecek.

YENİ PARTİ BURSA İL BAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE MEVCUT BAŞKAN NİHAT YEŞİLTAŞ İLE ÖZGÜR ŞAHİN YARIŞTI....

YENİ PARTİ BURSA İL BAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE MEVCUT BAŞKAN NİHAT YEŞİLTAŞ İLE ÖZGÜR ŞAHİN YARIŞTI. OYLAMANIN TAMAMLANMASININ ARDINDAN SANDIKTAN BİRİNCİ ÇIKAN YEŞİLTAŞ, YENİDEN İL BAŞKANI SEÇİLDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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