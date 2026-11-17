Yenipazar siyasetinde iz bırakan başkan:

Zafer Savcı, Aydın’ın Yenipazar ilçesinde beş dönem belediye başkanlığı yapmış bir siyasetçi olarak tanınıyordu. Siyasi hayatı boyunca Anavatan Partisi’nden 3 dönem, AK Parti’den 2 dönem belediye başkanı seçilen Savcı, ilçede uzun yıllar hizmet verdi. 77 yaşında hayatını kaybetmesi kentte ve yerel siyasette üzüntüye neden oldu.

Tedavi süreci ve vefat:

Yaklaşık bir yıl önce oğlunun evinde yaşadığı düşme sonucu beyin kanaması geçiren Savcı, ilk olarak Nazilli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Uzun süre hastanede bakım gören Savcı, bu süreçte konuşma ve hareket kabiliyetini kaybetti. Ardından İncirliova ilçesindeki Yazıdere Mahallesi’ne ait özel bir rehabilitasyon merkezine nakledildi. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine son olarak Aydın Şehir Hastanesine sevk edilen Savcı, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Taziye ve cenaze bilgileri:

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Savcı’nın vefatı üzerine sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayımladı. Ercan, Savcı’nın ilçeye kazandırdığı hizmet ve yatırımları hatırlatarak merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve Yenipazar halkına başsağlığı diledi. İki çocuk babası olan Zafer Savcı’nın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Yenipazar Çarşı Camisinden kaldırılarak Yenipazar Asri Mezarlığında toprağa verilecek.

AYDIN’IN YENİPAZAR İLÇESİNDE 5 DÖNEM BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPAN ZAFER SAVCI, 77 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ. BİR SÜREDİR SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE TEDAVİ GÖREN VE SON OLARAK AYDIN ŞEHİR HASTANESİ’NDE YAŞAM MÜCADELESİ VEREN SAVCI’NIN VEFATI, İLÇEDE VE AYDIN SİYASETİNDE BÜYÜK ÜZÜNTÜYE NEDEN OLDU.