Prematüreyle başlayan umut: Kütahya şehir hastanesinde farkındalık etkinliği

Kütahya Şehir Hastanesi, Dünya Prematüre Günü kapsamında prematüre bebeklerin yaşam mücadelesine dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinlik düzenledi. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi bünyesinde gerçekleştirilen programa başhekim, hastane yöneticileri, çocuk sağlığı ve hastalıkları hekimleri, yenidoğan yoğun bakım ekibi, hemşireler, ebeler ve prematüre bebeklerin aileleri katıldı.

Sağlık çalışanlarının rolü ve aile iş birliğinin önemi:

Programın açılış konuşmasını yapan Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Şişman, prematüre bebeklerin sağlıklı bir geleceğe ulaşmasında yenidoğan yoğun bakım ünitesinde görev yapan sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarının ve ailelerle kurulan güçlü iş birliğinin kritik olduğunu vurguladı. Şişman, erken doğumla başlayan sürecin sadece tıbbi müdahalelerle değil, aynı zamanda aile desteği ve disiplinli izlemle başarıya ulaşabildiğini ifade etti.

Ailelerin deneyimleri ve umut dolu hikâyeler:

Etkinlikte yenidoğan ünitesi hekimleri, tedavi ve takip süreçlerine dair bilgiler paylaşırken, yoğun bakım sürecini tamamlayıp taburcu olan prematüre bebeklerin aileleri yaşadıkları deneyimleri anlattı. Aileler; sevgi, sabır ve sağlık çalışanlarının desteğinin erken doğumla başlayan zorlu yolculuğu nasıl umut dolu bir serüvene dönüştürdüğünü paylaştı. Bu paylaşımlar, hem sağlık ekipleri hem de diğer aileler için moral kaynağı oldu.

Program, katılımcıların bir araya gelmesiyle samimi bir atmosferde devam etti; etkinlik, pasta kesimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi ve katılımcılar prematüre bakımına ilişkin farkındalığın artırılmasının sürdürüleceği mesajıyla ayrıldı.

KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİ’NDE DÜNYA PREMATÜRE GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ