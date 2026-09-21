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Yenişehir'de alacak verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü: üç kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde alacak-verecek iddiası nedeniyle çıkan kavgada iki kişi olay yerinde, bir kişi hastanede hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 19:55

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yenişehir'de alacak verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü: üç kişi hayatını kaybetti

Olayın kısa özeti:

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında başlayan tartışma silahla kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti; yaralananlardan ikisi olay yerinde, biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, taraflar iddiaya göre alacak-verecek meselesi nedeniyle bir araya geldi. İlk sözlü tartışma kısa sürede alevlendi ve kavgaya dönüşürken silah kullanımı sonucu ağır yaralanmalar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılardan iki kişiyi olay yerinde, bir kişiyi ise hastaneye kaldırırken yapılan müdahalelere rağmen üç kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Olay yerine gelen emniyet birimleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Polis ekipleri, kavgaya karıştığı değerlendirilen kişilerin tespitine yönelik delil toplama ve tanık ifadelerini alma çalışmalarını sürdürüyor. Resmi makamlar olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Gelişmelerle ilgili yetkililerden yapılacak yeni açıklamalar bekleniyor; kamuoyuna yansıtılan bilgiler şu an için olay yerinden edinilen ilk bilgilerle sınırlı kalıyor.

OLAY YERİNDEKİ POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI

OLAY YERİNDEKİ POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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