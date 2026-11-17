Olayın özeti:

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen kazada, içinde dört gencin bulunduğu bir otomobil devrildi. Olayda 18 yaşındaki sürücü Ceylin U. hayatını kaybederken, araçta bulunan diğer üç kişi yaralandı.

Kaza mevkisi ve seyir:

Kaza, Yenişehir-Orhangazi kara yolu Burcun Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 16 CYN 90 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın oluş şekli ve nedeni hakkında yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Hastane müdahalesi ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Yenişehir Devlet Hastanesine götürdü. Doktorların müdahalelerine rağmen Ceylin U. (18) kurtarılamadı. Ceren U. (15) adlı yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği, Yağız Efe A. (17) ve Hüseyin A. (23) isimli diğer iki yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili kapsamlı bir adli ve idari soruşturma yürütülüyor.

BURSA’NIN YENİŞEHİR İLÇESİNDE 4 GENCİN BULUNDUĞU OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ. KAZADA 18 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ CEYLİN U. HAYATINI KAYBEDERKEN, 3 KİŞİ YARALANDI.