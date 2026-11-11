Aliağa'daki HABAŞ patlamasında can kaybı 18'e yükseldi

olayın seyrine ilişkin son durum:

Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik tesislerinde 9 Kasım Pazartesi günü meydana gelen patlamada ağır yaralanan işçilerden Abdullah Kılınç hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre olayda daha önce açıkladığı üzere 17 işçi yaşamını yitirmiş, 15 işçi ise yaralanmıştı.

Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Kılınç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kılınç’ın vefatıyla birlikte faciada yaşamını yitirenlerin sayısı 18 oldu. Yetkililer, durumun ciddiyetini koruduğunu ve yaralıların takip edildiğini belirtiyor.

arama kurtarma ve tedavi süreci:

Sağlık kurumlarından edinilen bilgilere göre, kazada yaralananlardan halen 6 işçinin tedavisi devam ediyor. Hastanelerdeki müdahaleler ve takipler sürerken, sağlık ekipleri ağır yaralı vakalara öncelik veriyor.

Ayrıca, kayıp olduğu bildirilen Barış Güney için yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamlı şekilde sürdürülüyor. Yetkililer bölgedeki arama faaliyetlerinin yoğunluğunu artırdıklarını ve sürecin titizlikle yürütüldüğünü aktardı.

Olayla ilgili resmi soruşturmanın devam ettiği, adli ve idari incelemelerin kazanın nedenlerinin tespiti ve sorumluların belirlenmesi için sürdürüldüğü bildirildi.

ABDULLAH KILINÇ HAYATINI KAYBETTİ