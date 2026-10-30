Yerli yazılım siber savaşa karşı stratejik zorunluluk

Bilişim uzmanı Hakan Topuzoğlu, dünya genelinde birçok internet sitesinin aynı yazılım altyapısını kullandığını belirterek bunun siber saldırılara açık geniş bir zemin oluşturduğunu söyledi. Topuzoğlu'na göre bu merkezi yapı, bir açıklık keşfedildiğinde o açığın hızla tüm ağlarda kullanılarak bilgi hırsızlığına, sistemlerin ele geçirilmesine veya kötü amaçlı bot ağlarına dönüşmesine olanak sağlıyor.

ortak altyapının yarattığı riskler:

Topuzoğlu, açık kaynak sistemlerin ve yaygın kullanılan yazılımların hayatımızın her alanında hem cihaz hem yazılım olarak yer almasının riskleri artırdığını vurguladı. Dünya sitelerinin neredeyse üçte birinin aynı altyapıyı kullanmasının, bu altyapıdaki bir güvenlik açığının kısa sürede geniş ölçekte istismar edilmesine yol açtığını söyledi. Bu tür bir merkeziyet, saldırganların bilinen açıklardan faydalanarak hedef sistemleri kendi amaçları doğrultusunda kullanmasına; örneğin toplu e-posta gönderimi yapan zombi ağlar oluşturmasına veya gelen iletilerin okunmasına neden olabiliyor.

Topuzoğlu, ayrıca aynı yazılımın hem bir korsana hem de resmi kurumlara ya da özel şirketlere satılmasının ve yaygın biçimde kullanılmasının da kritik bir zafiyet ürettiğini belirtti. Bu açıkların herkes tarafından bilinmesi, söz konusu sistemleri otomatik saldırıların odağı haline getiriyor ve riski büyütüyor.

çözüm önerileri: yerli ve milli yazılımın önemi:

Uzman, siber saldırılara karşı en güçlü çözümün yerli ve milli yazılımların artırılması olduğunu söyledi. Resmi kurumların bu yazılımları denetlemesi, yazılım güvenliği bilincinin yükseltilmesi ve yerel çözümlerle tedarik zincirinin çeşitlendirilmesinin altını çizdi. Topuzoğlu, küresel ölçekte de benzer sorunların mevcut olduğunu; örneğin Çin menşeli bir e-ticaret yazılımının ya da İsrail merkezli bir yazılımın dünyanın birçok yerinde yaygın kullanılması nedeniyle ortaya çıkan ortak risklere dikkat çekti.

Bu nedenle yerinde çözüm üretebilen, denetlenebilir ve ihtiyaçlara göre uyarlanabilen yazılım firmalarına küresel ölçekte daha fazla ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Yerli çözümler, hem açıklıkların daha hızlı kapatılmasına hem de kurumların tehditlere karşı daha kontrollü tepki vermesine olanak sağlayacak bir yaklaşım olarak sunuldu.

nesnelerin interneti ve cihaz güvenliği:

Topuzoğlu, siber risklerin yalnızca sunucu ve yazılımlarla sınırlı olmadığını; bankamatiklerden evde kullandığımız akıllı cihazlara kadar elektronik devre ve yazılım içeren tüm donanımların hedef olabileceğini hatırlattı. Geçtiğimiz günlerde bazı bankamatiklerde yaşanan olumsuz durumların siber saldırı denemesi olabileceğini belirtti. Akıllı buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon gibi internete bağlı cihazların da saldırıya müsait hale geldiğini ve geniş çapta yaşamı etkileyebilecek aksamalara yol açabileceğini söyledi.

Topuzoğlu, nesnelerin internetinin getirdiği kolaylıkların yanında güvenlik açıklarının da ciddi tehdit oluşturduğunu belirterek, cihaz üreticileri ve yazılım geliştiricilerinin güvenlik önlemlerini üretim sürecine entegre etmesi gerektiğini vurguladı.

Sonuç olarak Topuzoğlu, merkezi altyapının yarattığı sistemik risklerin azaltılması için kamu ve özel sektörün birlikte hareket ederek yerli yazılım yatırımlarını, denetimi ve farkındalığı artırmasının zorunlu olduğunu belirtti. Siber güvenlikte dayanıklılığın yükseltilmesi için yerel çözümlere öncelik verilmesinin stratejik bir tercih olduğunu söyledi.

BİLİŞİM UZMANI HAKAN TOPUZOĞLU, DÜNYA GENELİNDE İNTERNET SİTELERİNİN BÜYÜK BİR KISMININ AYNI ALTYAPIDA OLDUĞUNU VE BU DURUMUN DA SİBER SALDIRILARA AÇIK BİR ZEMİN OLUŞTURDUĞUNU SÖYLEYEREK, “SALDIRILARDAN KORUNMANIN EN GÜÇLÜ ÇÖZÜMÜ YERLİ YAZILIMLARA SAHİP OLMAK” DEDİ.