BiP ile tek kanaldan eğitim takibi: veliler sınav sonuçlarını anında öğreniyor

Okul Veli Asistanı (OVA) sınav döneminde tercih ediliyor:

Turkcell’in anlık mesajlaşma uygulaması BiP, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yürüttüğü iş birliği kapsamında sunulan Okul Veli Asistanı (OVA) kanalıyla velilere çocuklarının eğitim bilgilerini hızlıca ulaştırıyor. Kanal, özellikle sınav sonuçlarının açıklandığı dönemlerde yoğun ilgi görüyor; veliler sınav notları, sınav tarihleri, devamsızlık bilgileri ve MEB duyurularına uygulamanın pratik arayüzü üzerinden erişebiliyor.

otomatik sınıf sohbetleri ve yapay zekâ destekli pano:

Yeni eğitim öğretim döneminde OVA, öğretmenlerin işini kolaylaştıracak otomatik sınıf sohbet grupları özelliğini sunuyor. Millî Eğitim Bakanlığı’nın sisteminde yer alan doğrulanmış veli iletişim bilgileri kullanılarak Öğretmen Bilgi Servisi üzerinden sınıf grupları otomatik olarak kuruluyor. Bu gruplarda öğretmenler aktif paylaşım yapan taraf olurken, velilerin telefon numaraları görünmeden gizli tutuluyor ve davetle katılım sağlanıyor.

Sınıf sohbetlerinde mesajları yalnızca öğretmenler gönderebiliyor ve paylaşılan önemli içerikler, yapay zekâ destekli Pano özelliği ile kategorize edilerek sunuluyor. Veliler ihtiyaç duydukları içeriklere Pano üzerinden kolayca erişebiliyor; uzun sohbetlerin özetlerine ulaşma imkânı ise bilgi takip yükünü azaltıyor.

veli grupları, erişim ve gizlilik:

Veliler, öğretmenlerin dahil olmadığı yalnızca sınıf velilerinden oluşan ayrı sohbet gruplarına da tek adımda katılabiliyor. Bu gruplarda da yapay zekâ desteğiyle özetleme ve içerik kategorilendirme kullanılabiliyor, böylece anlık takip imkânı olmayan veliler sonra hızlıca bilgilere erişebiliyor.

Okul Veli Asistanı’nın aktif kullanımı için velilerin BiP uygulamasının "Keşfet" alanından kanala katılması ve ilk kullanımda e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yaparak e-Okul sistemine bağlaması yeterli oluyor. Ayrıca veliler SMS yoluyla gelen davetler aracılığıyla da gruplara katılabiliyor.

BiP üzerinden iletilen OVA bilgileri, Turkcell’in Türkiye’deki veri merkezlerinde KVKK ve ilgili mevzuata uygun şekilde şifrelenerek saklanıyor; bu da veli verilerinin korunmasına yönelik önemli bir güvence sunuyor.

BiP’in teknik özellikleri ve kullanım kapsamı:

BiP, Turkcell teknoloji altyapısıyla Türkiye’de geliştirilen yerli bir anlık mesajlaşma uygulaması olup iOS ve Android cihazlarda ücretsiz kullanılabiliyor. Uygulama operatör fark etmeksizin herkesin erişimine açık olmakla birlikte Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone Pass aboneleri BiP’te internet kotalarından harcamadan sesli ve görüntülü görüşme yapabiliyor; mesaj, video ve fotoğraf gönderebiliyor.

Uygulama şu anda aktif olarak 192 ülkede kullanılıyor ve "Anlık Çeviri Özelliği" ile 100’den fazla dilde çeviri desteği sunuyor. Okul Veli Asistanı (OVA) dışında BiP’te eğlenceden iş dünyasına, finanstan güncel haberlere kadar farklı ilgi alanlarına yönelik kanallar da bulunuyor.

BiP Direktörü Eren Önal konuya dair şu ifadeleri paylaştı: "Uygulamamızın Okul Veli Asistanı (OVA) kanalı, eğitimde güvenli ve tek kanaldan bilgi akışına duyulan ihtiyacı karşılayarak velilerimizin hayatını kolaylaştırıyor. Veliler, bu yılın ilk sınav haftasında da çocuklarının eğitim süreçleri ile ilgili bilgileri Okul Veli Asistanı (OVA)'dan hızlıca öğrenebilecek. Ayrıca sınav tarihleri, devamsızlık bilgileri ve bakanlık duyuruları gibi bilgilere de ulaşabilecek. Bu yıl devreye aldığımız sınıf sohbet gruplarıyla öğretmenler ve veliler arasındaki bilgi paylaşımını da kolaylaştırıyoruz. BiP’i önümüzdeki dönemde ek özelliklerle zenginleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Özetle, Okul Veli Asistanı (OVA) kanalı velilerin eğitim süreçlerini tek bir platformdan takip etme ihtiyacına yanıt verirken, otomatik grup oluşturma, gizlilik önlemleri ve yapay zekâ destekli araçlarla hem öğretmenlerin hem de velilerin iletişim yükünü azaltmayı hedefliyor.

TÜRKİYE’NİN ANLIK MESAJLAŞMA UYGULAMASI BİP’İN, MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB) İŞ BİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRDİĞİ OKUL VELİ ASİSTANI (OVA) KANALI, BU SINAV DÖNEMİNDE DE VELİLERİN ÇOCUKLARININ NOTLARINI HIZLI BİR ŞEKİLDE ÖĞRENMESİNİ SAĞLIYOR. BİP DİREKTÖRÜ EREN ÖNAL