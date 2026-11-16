Yeşil sahalarda yeni düdükler: Kahramanmaraş'ta aday hakem kursu tamamlandı

kurs başarıyla tamamlandı

Kahramanmaraş'ta futbol hakemliğine yeni isimler kazandırmak amacıyla düzenlenen Aday Hakem Kursu, teorik ve saha içi uygulamalı eğitimlerin ardından başarıyla sona erdi. Kurs, ilgi ve katılımın yüksek olduğu bir süreçle tamamlanarak bölgedeki hakem havuzuna taze bir katkı sağlamayı hedefliyor.

Eğitim içeriği ve eğitmenler:

Onikişubat Belediyesi Konferans Salonu'nda başlayan programda adaylara futbolun oyun kuralları, hakemlik esasları ve kritik saha içi karar mekanizmaları detaylı biçimde aktarıldı. Eğitimleri veren Şaban Nedirli teorik anlatımı özenle yönlendirirken, katılımcılar kural bilgilerini uygulamalı öğrenmeye hazırlıklı hale getirildi.

saha uygulamaları ve kapanış:

Eğitimin en öğretici bölümü Merkez Spor Kompleksi futbol sahasında gerçekleşti; aday hakemler burada teorik bilgilerini bizzat saha içinde test ederek mesleğin pratik yönlerini deneyimledi. Kursun tamamlanmasının ardından İl Hakem Kurulu Başkanı Ali Aytemiz ile Şaban Nedirli kursiyerleri tebrik etti ve hakemlik yolculuklarında başarılar diledi. Organizasyon, yerel futbol camiasının ihtiyaç duyduğu hakem kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA FUTBOL HAKEMLİĞİNE YENİ İSİMLER KAZANDIRMAK AMACIYLA DÜZENLENEN ADAY HAKEM KURSU, TEORİK VE SAHA İÇİ UYGULAMALI EĞİTİMLERİN ARDINDAN BAŞARIYLA TAMAMLANDI.