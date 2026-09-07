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Yığılca üreticisine kolaylık: TMO fındık alım merkezi hizmete girdi

Yığılca’da açılan TMO Fındık Alım Merkezi, üreticilere daha güvenli ve hızlı teslimat imkanı sunuyor; randıman değerlendirmesi ve şeffaf süreç sağlanacak.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 15:06

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yığılca üreticisine kolaylık: TMO fındık alım merkezi hizmete girdi

Yığılca'da TMO fındık alım merkezi açıldı

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk tarafından hizmete alınan TMO Fındık Alım Merkezi, Yığılca'daki fındık üreticilerinin ürünlerini daha kolay ve güvenli şekilde teslim edebilmesi amacıyla faaliyete geçti. Açılışla birlikte bölge üreticilerine yönelik lojistik ve alım süreçlerinde önemli bir kolaylık sağlanması hedefleniyor.

üreticilere sunulan hizmetler:

Merkez, ürün kabulünden depolamaya kadar alım sürecinin standartlara uygun şekilde yürütülmesini sağlayacak. Randıman değerlendirmesi dahil olmak üzere alımın her aşaması takip edilerek; işlemlerin hızlı, sorunsuz ve şeffaf biçimde tamamlanması amaçlanıyor. Bu düzenleme, üreticilerin ürünlerini teslim ederken güven duymasını ve hak ettikleri karşılığı alma şansını artıracak.

milletvekilinin değerlendirmesi:

Açılışta konuşan Ercan Öztürk, fındığın üreticiler için taşımış olduğu öneme vurgu yaparak, "Toprağımızın bereketi, üreticimizin göz bebeği olan fındığımızın hak ettiği değeri bulması, çiftçimizin emeğinin zayi olmaması için çaba gösteriyoruz" dedi. Öztürk, alım sürecinin baştan sona takip edildiğini ve üreticilerin işlemlerini kolayca tamamlaması için gerekli girişimlerin sürdüğünü belirtti.

Milletvekili ayrıca Yığılcalı fındık üreticilerine yeni sezon için hayırlı ve bereketli bir dönem temennisinde bulundu. Kurulan merkezle birlikte bölge üretiminin desteklenmesi ve üreticinin alım sürecinde yaşadığı belirsizliklerin azaltılması bekleniyor.

AK PARTİ DÜZCE MİLLETVEKİLİ ERCAN ÖZTÜRK, YIĞILCA TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ (TMO) FINDIK ALIM...

AK PARTİ DÜZCE MİLLETVEKİLİ ERCAN ÖZTÜRK, YIĞILCA TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ (TMO) FINDIK ALIM MERKEZİ’NİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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