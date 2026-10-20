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Havza'dan kutsal yolculuğa 52 kişilik kafile uğurlandı

Samsun'un Havza ilçesinden umreye gidecek 52 kişilik kafile, Kevser Camii'nde düzenlenen törenle dualar eşliğinde uğurlandı; 21 gün sürecek.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Havza'dan kutsal yolculuğa 52 kişilik kafile uğurlandı

uğurlama töreni:

Samsun'un Havza ilçesinde, umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek 52 kişilik kafile, Kevser Camii önünde düzenlenen törenle dualar ve Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde uğurlandı. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve ilahi dinletisiyle devam etti.

Törene katılanlar, umreciler için yapılan dualara eşlik ederken duygusal anlar yaşandı. Vatandaşlar yakınlarıyla vedalaşarak onlara hayırlı yolculuklar diledi; uğurlama sırasında sık sık iyi dilek ve dualar paylaşıldı.

yolculuk ve ibadet planı:

Özel bir şirket aracılığıyla organize edilen kafile, kutsal topraklarda 21 gün boyunca umre ibadetlerini yerine getirecek. Yolculuk öncesi yapılan dualarda, umrecilerin yolculuklarının hayırlı ve ibadetlerinin kabul olması temenni edildi. Katılımcılar için hem manevi hazırlık hem de lojistik bilgilendirmeler tören sırasında paylaşıldı.

kafile başkanının mesajı:

Kafile Başkanı Hayrettin Şahin, kutsal topraklara birlikte gitmenin mutluluğunu ve umre ibadetinin her Müslümanın gönlünde ayrı bir yer tuttuğunu vurguladı. Şahin, duaları için ailelere, akrabalarına ve hemşehrilerine teşekkür ederek, "Rabbim tüm umrecilerimizin ibadetlerini kabul eylesin, yolculuğumuzu hayırlı ve huzurlu kılsın" dedi.

Tören ve uğurlama programı, hem manevi yoğunluğu hem de toplumsal dayanışma gösterisi niteliği taşıdı; katılımcılar sağlık ve huzur içinde ibadetlerini tamamlayıp sevdiklerine kavuşmayı temenni ederek bölgeden ayrıldı.

HAVZA KEVSER CAMİİ ÖNÜNDEN UMRECİ UĞURLAMA

HAVZA KEVSER CAMİİ ÖNÜNDEN UMRECİ UĞURLAMA

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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