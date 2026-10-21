Yıldırım Arabayatağı'nda eski yapılar yerini dayanıklı konutlara bırakıyor

Arabayatağı'nda dönüşüm için yıkım başladı

Yıldırım Belediyesi, ilçede sürdürdüğü kentsel dönüşüm hamlelerine bir yenisini daha ekleyerek Arabayatağı Mahallesi'nde uygulanacak yeni projede yıkım çalışmalarına başladı. Belediye tarafından planlanan uygulama alanı, 8344 Ada 5 parsel olarak kaydedildi ve alandaki mevcut yapı stoğunun yenilenmesi hedefleniyor.

projenin kapsamı ve değişen yapı stoku:

Saha üzerinde bulunan 3 bina ve 7 bağımsız bölüm yıkılacak. Yıkılan yapıların yerine, özel sektör iş birliğiyle modern ve depreme dayanıklı binalar inşa edilecek. Proje kapsamında toplamda 56 daire ve 3 dükkan yer alacak şekilde konut ve ticari alanlar planlandı. Bu düzenleme ile hem yaşam kalitesinin artırılması hem de afet dayanıklılığının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

belediye hedefleri ve yerinde takip:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz yıkım çalışmalarını yerinde takip ederek projenin startını verdi. Başkan Yılmaz, ilçe genelinde devam eden dönüşüm çalışmalarına vurgu yaparak Yıldırım Belediyesi'nin kentsel dönüşüm konusunda Bursa'nın deneyimli kurumlarından biri olduğunu belirtti. Yılmaz, projenin mahalleye yeni altyapı, yeşil alan ve sosyal donatılar kazandıracağını; böylece dönüşümün yalnızca bina yenilemesi değil, yaşam alanlarının iyileştirilmesi anlamına geldiğini ifade etti.

Belediye, dönüşümle birlikte 30 bin yeni konut üretme hedefinin altını çizerek çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini duyurdu. Arabayatağı'ndaki bu adım, ilçede başlatılan diğer projelerle birlikte daha güvenli, modern ve yaşanabilir bir Yıldırım vizyonuna katkı sağlaması bekleniyor. Projenin tamamlanmasıyla bölge sakinlerinin konforu ve güvenliği artırılmış olacak.

YILDIRIM BELEDİYESİ, ARABAYATAĞI MAHALLESİ’NDE ÖZEL SEKTÖR İŞ BİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRİLECEK DÖNÜŞÜM PROJESİ İÇİN YIKIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI.