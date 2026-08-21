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Yıldırım'dan KPSS adaylarına ücretsiz deneme sınavı

Yıldırım Belediyesi, 30 Ağustos'ta lisans ve ön lisans KPSS adaylarına ücretsiz deneme sınavı düzenleyerek sınav ortamı sunacak.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 13:37

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Yıldırım'dan KPSS adaylarına ücretsiz deneme sınavı

Yıldırım'dan KPSS adaylarına ücretsiz deneme sınavı

Yıldırım Belediyesi, Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanacak memur adaylarına yönelik ücretsiz bir deneme sınavı düzenliyor. Sınav 30 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek ve lisans ile ön lisans düzeyindeki adayların katılımına açık olacak.

deneme sınavının kapsamı:

Sınav, Yıldırım Belediyesi bünyesinde hizmet veren tüm kütüphanelerde yapılacak ve KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür formatına uygun hazırlanacak. Memur adayları, bu uygulama sayesinde sınav koşullarına yakın bir ortamda süre yönetimi ve soru dağılımını deneyimleme fırsatı bulacak.

başkanın mesajı:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, etkinliğin gençlere katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Gençlerimizin hayallerine ulaşmaları ve emeklerinin karşılığını almaları bizim için büyük önem taşıyor. KPSS sürecinde de gençlerimizin yanında oluyoruz. Gençlerimizin eğitim ve kariyer yolculuklarına destek verecek çalışmalarımız sürecek. Sınava hazırlanan tüm memur adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

YILDIRIM BELEDİYESİ, KPSS’YE HAZIRLANAN ADAYLARA SINAV ÖNCESİNDE KENDİLERİNİ TEST ETME FIRSATI...

YILDIRIM BELEDİYESİ, KPSS’YE HAZIRLANAN ADAYLARA SINAV ÖNCESİNDE KENDİLERİNİ TEST ETME FIRSATI SUNACAK.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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