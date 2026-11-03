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Yılmaz Güney bulvarı'nda imar uyuşmazlığı inşaata dönüştü, mahalle günlük yaşamını kaybetti

Adana Esentepe'de Yılmaz Güney Bulvarı'nın bir bölümü, 2012–2017 imar planı farkı nedeniyle özel mülkiyete kapatıldı; mahalle günlük ulaşımını kaybetti.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 09:19

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 09:22

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EDİTÖR: Emre Koç

Yılmaz Güney bulvarı'nda imar uyuşmazlığı inşaata dönüştü, mahalle günlük yaşamını kaybetti

sorunun özeti:

Adana'nın Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi'nden geçen Yılmaz Güney Bulvarında, yıllardır kullanılan yolun bir bölümünün çevrilip inşaat alanına dönüştürülmesi mahalleliyi mağdur etti. Bulvar, yaklaşık 13 yıl önce Büyükşehir Belediyesi tarafından açılmış; ancak imar planı ile fiili yol konumu arasında çelişki olduğu belirtiliyor. Belediyenin açıklamasına göre asfalt yol 2012 yılında yapılmış, ardından 2017'de imar planı mevcut duruma göre düzenlenmemiş; bu nedenle söz konusu bölüm istimlak edilmemiş ve özel mülkiyete bırakılmıştır.

sorunun kökeni:

Belediye kaynakları, bulvar üzerindeki asfalt yolun ilk olarak 2012 yılında döküldüğünü, ancak imar planının fiili yol hattıyla uyumlu olmayışının sorunun temelini oluşturduğunu aktarıyor. Bu çelişki nedeniyle ilgili parselin kamulaştırılmadığı, arazinin hak sahibine ait olduğu ve son dönemde hak sahibinin alanı çevirdiği ifade edildi. Belediye, konuyu gidermek amacıyla Yol Daire Başkanlığı aracılığıyla imara uygun yol çalışması başlattığını açıkladı.

mahalle tepkisi:

Esentepe Mahalle Muhtarı Mehmet Karal, sorunun yıllardır devam ettiğini söyleyerek 'Burası mahallemizin kanayan yarası. Biz bu sorunu yıllardır yaşıyoruz. Bütün kurumlara şikayetlerimizi sözlü ve yazılı olarak verdik. Bu yolun ortası çevrildi. Araştırmalarımız sonucunda burasının gerçekten bir şahsa ait olduğunu öğrendik. 20 yıldır bulvardı ama asıl sahipleri başkalarıymış. Bütün mahalle sakinleri burayı kullanıyor. Zaten başka yolumuz yok' diye konuştu.

Mahalle sakini Bülent Koçmekan ise 'Burası 20 yıldır kullanılan bir bulvar. Ne olduysa bu yıl burayı çevirdiler. Burayı kapatan kişi ‘‘Yerim var’’ diyorsa şimdiye kadar neden müsaade etti? Eğer kendi yeri değilse belediye neden müsaade ediyor? Şu an havalar iyi ama yağışlar başladığı zaman bu caddeyi kullanamayacağız' sözleriyle endişesini dile getirdi.

belediye ve firma açıklamaları:

Büyükşehir Belediyesi, durumu 'imar planı ile fiili yol farklı' şeklinde özetleyerek sorunun 2012 ve 2017 yıllarına dayandığını belirtti ve Yol Daire Başkanlığı'nın imara uygun yol çalışması başlattığını bildirdi. Öte yandan inşaatı yürüten firma, arsanın hak sahibinden kat karşılığı alındığını ve 'tüm kamu kurumlarından gerekli izinler alınmasının ardından' çalışmalara başlandığını açıkladı.

Yaşanan bu durum mahallede günlük ulaşımda aksamalara neden olurken, çözümün hangi adımlarla ve hangi zamanlamayla sağlanacağına dair beklenti sürüyor. Belediye ile hak sahipleri arasındaki imar, mülkiyet ve izin süreçleri netleşene kadar bölgedeki erişim sorunu ve tepkiler devam edebilir.

ADANA’NIN MERKEZ ÇUKUROVA İLÇESİNE BAĞLI ESENTEPE MAHALLESİ’NDEN GEÇEN YILMAZ GÜNEY BULVARI’NDA...

ADANA’NIN MERKEZ ÇUKUROVA İLÇESİNE BAĞLI ESENTEPE MAHALLESİ’NDEN GEÇEN YILMAZ GÜNEY BULVARI’NDA YAŞANAN SORUN, YILLARDIR KULLANILAN YOLUN BİR BÖLÜMÜNÜN KAPATILMASIYLA YENİDEN GÜNDEME GELDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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