Elazığ’da cumhuriyet coşkusu: fener alayı yürüyüşü

Elazığ’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen fener alayı kent merkezinde yoğun ilgi gördü. Etkinlik kortej halinde gerçekleştirildi ve katılımcılar marşlar söyleyerek yürüdü.

Yürüyüşün başlangıcı ve rotası:

Program, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda başladı. Kortej, marşlar ve sloganlar eşliğinde ilerleyerek Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Yürüyüş boyunca birlik ve beraberlik vurgusu ön plandaydı.

Katılımcılar ve tören atmosferi:

Etkinliğe Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan ile STK temsilcileri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar ellerinde bayrak ve meşalelerle Cumhuriyet değerlerine vurgu yaptı.

Yürüyüş boyunca yapılan konuşmalar, marşlar ve halkın katılımı törenin anlamını güçlendirirken, etkinlik düzeni ve katılımın sağladığı birliktelik mesajları dikkat çekti.

ELAZIĞ’DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMININ 103. YILI DOLAYISIYLA ’FENER ALAYI’ YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ