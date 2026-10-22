Yokuşta hakimiyet kaybı: Esenyurt'ta araç motosikletliye ve yayaya çarptı

Yokuşta hakimiyet kaybı sonucu Esenyurt'ta iki ağır yaralı

Esenyurt'un Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana gelen kazada, 06 CLH 534 plakalı otomobilin sürücüsü Muhammet Kürbüz, yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç önce bir motosiklete sonra kaldırımda yürüyen bir yayaya çarparak her iki kişiyi de altında bıraktı ve kuyumcu dükkanına çarparak durdu. Kazada motosiklet sürücüsü ile yaya ağır yaralandı.

Kaza anı ve görüntüler:

Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin önce motosikletliyi savurduğu, ardından kaldırımdaki yayayı çarparak altına aldığı ve daha sonra dükkan önünde durduğu görülüyor. Araçtan inenler ve çevredeki vatandaşlar yaralılara yardım etmek için yoğun çaba sarf etti.

Tanık ifadesi ve müdahale:

Sürücünün yanında bulunan Barış Atakur yaşananları şu sözlerle aktardı: "Yokuştan aşağı iniyorduk, çekiciye vurmamak için manevra yapınca hakimiyetini kaybetti. Bir motosikletliye ve yayaya çarptı. İkisinin de durumları ağırdı. Adam duvarla arabanın arasında kalmıştı. Ben kendimi direksiyona attım arabayı geri çektim". Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı, ardından hastaneye kaldırıldılar. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı ve sürücü Muhammet Kürbüz gözaltına alındı.

Esenyurt'ta feci kaza kamerada