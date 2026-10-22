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Efruz apartmanı davasında 8 kişiye hapis, 4 kişi beraat etti

Malatya'da 6 Şubat 2023'te yıkılan ve 16 kişinin hayatını kaybettiği Efruz Apartmanı davasında mahkeme, 8 sanığı hapis cezasına çarptırdı; 4 sanık beraat etti.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 17:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Efruz apartmanı davasında 8 kişiye hapis, 4 kişi beraat etti

Efruz Apartmanı davasında karar açıklandı

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat 2023'teki ikinci depremde yıkılan Efruz Apartmanı ile ilgili davada kararını verdi. Mahkeme, yapım ve onay süreçlerinde sorumluluğu bulunan bazı sanıkları "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan mahkum etti.

mahkemenin verdiği cezalar:

Heyet, binanın yapımından sorumlu tuttuğu sanıklar M.B.K., B.Y., C.D., A.A., Y.D. ve N.Ö.'yü her biri için 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Binanın projesinin belediyede onaylanması sürecinde imzaları bulunan dönemin belediye görevlileri A.Y. ve M.B. hakkında ise her biri için 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verildi.

olay ve mağdur sayısı:

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ikincisinde, saat 13.24'te Malatya Yeşilyurt ilçesi Şeyh Bayram Mahallesi Tevfik Temelli Caddesi'nde bulunan Efruz Apartmanı çökmüştü. Enkazda toplam 16 kişi yaşamını yitirmiş; bunların 3'ü Türk, 13'ü Suriye uyruklu olduğu, ayrıca 3 kişinin yaralandığı dosyada yer aldı.

beraat ve adli kontrol tedbiri:

Mahkeme, sanıklar F.T., S.K., M.G. ve M.D. hakkında suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Heyet ayrıca tutuksuz sanıklar için yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanmasına hükmetti.

Karar, deprem sonrası çöken binaların sorumluluğuna ilişkin soruların hukuki zeminde değerlendirildiği bir duruşma olarak kayda geçti ve mahkemenin cezalandırma ölçütleri ile beraat gerekçeleri dosya kapsamında belirtildi.

EFRUZ APARTMANI DAVASINDA 8 SANIĞA HAPİS CEZASI

EFRUZ APARTMANI DAVASINDA 8 SANIĞA HAPİS CEZASI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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