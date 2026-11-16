Yol kontrolünde kaçan üç şüpheli yunus timlerinin takibiyle yakalandı

Uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymadılar

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde devriye görevi yapan yunus timleri, şüphelendikleri üç şahsa dur ihtarında bulundu. Polisin uyarısına uymayan şahıslar kaçmaya başladı.

Olayın gelişimi:

Kovalamaca kısa süre içinde sonuçlandı ve ekiplerin takibiyle 3 şahıs yakalandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleler ve kontrollerin ardından zanlılar emniyete götürüldü.

Şüpheliler ve adli süreç:

Yakalanan şahıslarla ilgili yapılan incelemede, zanlıların uyuşturucu ve çeşitli suçlardan arandığı belirlendi. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği, şüpheliler hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

DENİZLİ’DE UYGULAMA NOKTASINDA POLİSİN ‘DUR’ İHTARINA UYMAYARAK KAÇMAYA ÇALIŞAN 3 ŞAHIS KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALADI.