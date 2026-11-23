TGS 2026'nın ilk 10 ayında yolcu rekoru kırdı

TGS Yer Hizmetleri A.Ş., global hedefleri ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla 2026 yılının ilk 10 ayında faaliyet gösterdiği 10 havalimanında yolcu trafiğini artırdı. Şirket, Ocak-Ekim döneminde toplam 116 milyon 636 bin yolcuya hizmet vererek kendi tarihinin en yüksek on aylık performansını kaydetti.

rekor sayılar ve aylık zirve:

Ağustos ayı, TGS için özellikle dikkat çekici bir dönüm noktası oldu. Şirket, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 artışla 15 milyon 336 bin yolcuya hizmet vererek tüm zamanların aylık rekorunu yeniledi. Bu güçlü aylık performans, yılın ilk on ayında kaydedilen yaklaşık yüzde 4 artışla birleşerek şirketin büyüme grafiğini yukarı taşıdı.

başarıyı sağlayan unsurlar:

TGS yönetimi, bu artışın arkasında operasyonel verimlilik, sıkı emniyet uygulamaları ve dünya standartlarında hizmet kalitesi bulunduğunu vurguluyor. Şirket, artan yolcu talebine yanıt vermek üzere insan kaynağına yatırım yapmayı, operasyonel kapasitesini güçlendirmeyi ve iş ortaklarıyla sürdürülebilir iş birliği kurmayı sürdürdü.

Doç. Dr. İbrahim Zeki Akyurt, 2026 yılının ilk 10 aylık performansına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Bu başarı, emniyet, kalite ve operasyonel verimlilik odaklı çalışma anlayışımızın; güçlü ekip ruhumuzun ve iş ortaklarımızla kurduğumuz sürdürülebilir iş birliğinin önemli bir göstergesidir. Başarıda emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize teşekkür ediyorum. Aynı inanç, özveri ve kararlılıkla daha nice başarılara birlikte ulaşacağımıza yürekten inanıyorum."

Şirket yetkilileri, elde edilen sonucun TGS'nin operasyonel dayanıklılığını ve artan kapasitesini ortaya koyduğunu belirterek, büyüme stratejilerini operasyonel mükemmeliyet ve hizmet kalitesini koruyarak sürdürmeye devam edeceklerini açıkladı.

TGS YER HİZMETLERİ A.Ş., 2026’NIN İLK 10 AYINDA YOLCU SAYISINI GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 4 ARTIRARAK 117 MİLYONA YAKIN YOLCUYA HİZMET VERDİ