Panelin çerçevesi ve amaç:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Alkolün Üç Yüzü: Sağlık, Psikoloji ve Toplum" başlıklı panel, alkolün bireysel sınırların ötesinde toplumsal bir maliyet yarattığını vurguladı. OMÜ Eğitim Fakültesi, Yeşilay Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Samsun Yeşilay Şubesi iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda; Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Kemal Özcan, Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve moderatör Dr. Öğr. Üyesi Alaattin Altın, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Fiziksel sağlık üzerindeki etkiler:

OMÜ Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı'ndan Uzm. Dr. Yusuf Bünyamin Ketenci panelde, alkolün sindirim sistemi ve karaciğer üzerinde yarattığı hasarlara dikkat çekti. Dr. Ketenci, "Alkolün mide ve bağırsak sisteminde ciddi hasarlara, karaciğerde yağlanma, siroz ve karaciğer kanserine, sinir sisteminde ise geri dönüşümsüz hasarlara yol açabildiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca kardiyovasküler sistemde yüksek tansiyon ve kalp-damar hastalıklarına neden olduğunu ve bağışıklık sistemini baskıladığını belirterek, ister yoğun aralıklı ister düşük miktarda düzenli kullanım olsun, her iki kullanım biçiminin de ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini aktardı.

Psikolojik etkiler ve tedavi gereksinimi:

OMÜ Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Öğr. Gör. Dr. Uğur Kaçmaz, alkolün başlangıçta sunduğu rahatlama hissinin yanıltıcı olduğunu vurguladı. Dr. Kaçmaz, "Kişinin o anki rahatlığı sonrasında çok daha ağır bir kaygı, uyku bozukluğu ve yaşam kalitesinde düşüşle geri dönüyor" diyerek alkolün duygu düzenleme becerisini zayıflattığını, zor duygularla başa çıkmayı engellediğini ve bunun kısır döngü yarattığını anlattı. Uzun vadede tanı konulmadan psikolojik sağlamlığın aşınmasının en sinsi sonuçlardan biri olduğu belirtildi.

Toplumsal yansımalar ve aileler:

OMÜ Vezirköprü Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Öğr. Gör. Dr. Filiz Koçoğlu Sağlam, alkolün bireysel değil kolektif bir fatura doğurduğunu söyledi. Dr. Koçoğlu, "Alkolü yalnızca bireysel bir özgürlük ya da tek kişilik bir sağlık sorunu olarak görmek, buzdağının görünen kısmına odaklanmak olur" diyerek aile ve çocuklar, eğitim, trafik güvenliği, şiddet ve ekonomik yük gibi alanlarda ortaya çıkan etkileri sıraladı. Alkol kullanan ebeveynlerin gölgesinde büyüyen çocuklarda kaygı, depresyon, düşük benlik saygısı ve eğitim hayatında sorunların görülebildiğine dikkat çekildi.

Panel katılımcıları, alkolün sadece kullanan kişiye değil aileye ve topluma ağır bir bedel ödettiği ortak görüşünde birleşti ve bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmanın önemini vurguladı.

Etkinlik, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Kemal Özcan ile moderatör Dr. Öğr. Üyesi Alaattin Altın'ın konuşmacılara teşekkür belgelerini takdim etmesiyle sona erdi.

OMÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ, YEŞİLAY BAĞIMLILIKLA MÜCADELE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ İLE SAMSUN YEŞİLAY ŞUBESİ İŞ BİRLİĞİNDE “ALKOLÜN ÜÇ YÜZÜ: SAĞLIK, PSİKOLOJİ VE TOPLUM” KONULU PANEL DÜZENLENDİ.