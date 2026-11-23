olay anı:

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren kuvvetli lodos ve fırtına, Çekmeköyde Hacı Necati Ağırman Camii'nin minarelerinde belirgin sallanmalara yol açtı. Kaydedilen görüntülerde minarelerin rüzgarın şiddetiyle arka arkaya sallandığı anlar net biçimde görüldü.

meteorolojiden uyarılar:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için peş peşe yapılan uyarıların ardından öğle saatlerinde şiddetli lodos etkisini göstermeye başladı. Kentin birçok noktasında vatandaşlar güçlük yaşarken bazı çevre yapılar fırtınadan olumsuz etkilendi.

görüntülerin kaydı ve etkileri:

Çekilen görüntüler, Hacı Necati Ağırman Camii'nin minarelerinin rüzgar karşısındaki hareketini belgeleyerek fırtınanın yerel düzeydeki etkisini gözler önüne serdi. Olayla ilgili paylaşılan görüntülerde herhangi bir can kaybı veya geniş çaplı yıkım bilgisi yer almıyor; ancak kısa süreli panik ve tedbir çağrıları kayda geçti.

Yetkililerin ve vatandaşların uyarılara dikkat etmesi, olumsuz hava koşullarında güvenli bölgelerde kalınması önem taşıyor.

KUVVETLİ LODOS VE FIRTINANIN ETKİSİYLE ÇEKMEKÖY HACI NECATİ AĞIRMAN CAMİİ'NİN MİNARELERİNİN SALLANDIĞI ANLAR KAMERALARA YANSIDI.