Ahlat'ta kış tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde, Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya başkanlığında ilgili kurum amir ve müdürlerinin katılımıyla kışa hazırlık toplantısı yapıldı. Toplantının amacı, kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuz hava şartlarına karşı alınacak tedbirlerin planlanması ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması olarak açıklandı.

Görüşülen ana konular:

Toplantıda yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına yönelik yürütülecek çalışmalar ele alındı. Ayrıca karla mücadele operasyonları, ulaşım ve trafik güvenliği, sağlık hizmetlerinin sürekliliği, enerji arzı, eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksatılmaması, barınma ve sosyal yardımlar ile acil müdahale süreçleri ayrıntılı olarak değerlendirildi.

Koordinasyon ve uygulama planı:

Ahlat Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ile günlük yaşam ve kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla ilgili kurumlarca alınacak tedbirlerin değerlendirilerek gerekli koordinasyonun sağlanması hususunda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Valiliğimiz himayelerinde ve kaymakamlığımız koordinesinde kış mevsimi boyunca gerekli tüm tedbirler ilgili kurumlarımızla iş birliği içerisinde titizlikle yürütülecektir.

Toplantı sonunda kurumlar arasında iletişim kanallarının güçlendirilmesi, acil durum hatlarının güncellenmesi ve ikişer yönlü sorumluluk paylaşımı kararları alındı. Alınan kararların uygulanması için gerekli lojistik ve personel hazırlıklarının takip edileceği ifade edildi.

BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE KIŞ TEDBİRLERİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.